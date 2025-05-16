Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,07

EUR

46,38

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,45

41,39

EUR

46,70

46,55

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З рахунків депутата списали понад 9 млн грн на користь держави

гривна
АРМА розшукало та списало понад 9 мільйонів гривень з рахунків депутата / Pixabay

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало та списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Гроші на користь держави

Зазначається, що арештовані кошти були виявлені за зверненням слідчого Служби безпеки України та повністю переведені на депозитні рахунки АРМА.

Підозрюваного депутата звинувачують у вимаганні, викраденні людей, незаконному заволодінні транспортними засобами, незаконному поводженні зі зброєю та декларуванні недостовірної інформації.

Раніше АРМА в рамках цієї справи розмістило на  депозиті 3,5 мільйона гривень готівкових коштів. У сукупності 12,5 мільйонів гривень тепер активно працюють на підтримку економіки України.

Раніше АРМА розшукало нерухомість вартістю понад 40 млн грн в Іспанії, що належить депутату Одеської міськради.

Автор:
Світлана Манько