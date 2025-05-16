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З рахунків депутата списали понад 9 млн грн на користь держави
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало та списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Гроші на користь держави
Зазначається, що арештовані кошти були виявлені за зверненням слідчого Служби безпеки України та повністю переведені на депозитні рахунки АРМА.
Підозрюваного депутата звинувачують у вимаганні, викраденні людей, незаконному заволодінні транспортними засобами, незаконному поводженні зі зброєю та декларуванні недостовірної інформації.
Раніше АРМА в рамках цієї справи розмістило на депозиті 3,5 мільйона гривень готівкових коштів. У сукупності 12,5 мільйонів гривень тепер активно працюють на підтримку економіки України.
Раніше АРМА розшукало нерухомість вартістю понад 40 млн грн в Іспанії, що належить депутату Одеської міськради.