Со счетов депутата списали более 9 млн грн в пользу государства

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало и списало более 9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Деньги в пользу государства

Отмечается, что арестованные средства были обнаружены по обращению следователя Службы безопасности Украины и полностью переведены на депозитные счета АРМА.

Подозреваемый депутат обвиняется в вымогательстве, похищении людей, незаконном завладении транспортными средствами, незаконном обращении с оружием и декларировании недостоверной информации.

Ранее АРМА в рамках этого дела разместила на депозите 3,5 миллионов гривен наличных средств. В совокупности 12,5 миллиона гривен теперь активно работают в поддержку экономики Украины.

Ранее АРМА разыскало недвижимость стоимостью более 40 млн грн в Испании, принадлежащей депутату Одесского горсовета.