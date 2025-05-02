Недвижимостью российского генерала в Полтаве будет управлять предприятие ветерана АТО

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) через платформу Prozorro завершило процедуру отбора управляющих для трех инвестиционно привлекательных объектов недвижимости, принадлежащих российскому генералу Валерию Капашину в Полтаве. Победителем стало предприятие ветерана АТО.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Что известно о победителе

Отмечается, что победителем тендера стало ООО "Стальбат", которое получило в управление следующие активы:

общественный дом (кафе) общей площадью 205,7 кв.м. по адресу: г. Полтава, ул. Чорновола Вячеслава, 5А (оценочная стоимость: 17,6 млн грн);

нежилые помещения в жилом доме буква А-7 (отделение банка) общей площадью 1059,3 кв.м по адресу: г. Полтава, ул. Ватутина, 2 (оценочная стоимость: 48,3 млн грн);

квартира общей площадью 242,3 кв.м по адресу: г. Полтава, ул. Котляревского, 10, кв. 27 (оценочная стоимость вместе с паркоместом: 10,4 млн грн).

Полтавское ООО "Стальбат" предложило скидку в 50 тыс. грн от ожидаемой стоимости – 300 тыс. грн. грн. Согласно данным аналитической онлайн системы YouControl, основателем и руководителем предприятия является Александр Пехов. Как пишут местные СМИ, он является участником боевых действий, ветераном АТО. ООО "Стальбат" — это его охранная компания. Также предприниматель возглавляет общественное формирование по охране общественного порядка "Легион IV".

В АРМА подчеркнули, что оценка остальных активов Капашина, переданных в управление АРМА, продолжается. В общей сложности агентству передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.

В Полтавской области арестовали имущество российского генерала

Валерий Капашин – начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Ранее по материалам СБУ были арестованы активы Копашина на Полтавщине, а именно: более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в РФ и временно оккупированного Донбасса. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.