Круизный катер, люксовые автомобили, недвижимость: у должностных лиц ОСМД конфискуют активы

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) разыскало активы должностных и должностных лиц одного из киевских ОСМД, которые обманули совладельцев многоквартирного дома.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По информации следствия, подельники, злоупотребляя предоставленными им полномочиями, заключали невыгодные договоры для совладельцев дома, искусственно завышали тарифы на его обслуживание, а также совершали другие действия, что нарушало права жителей.

Какие активы конфисковали

АРМА выявило активы, принадлежащие должностным лицам указанного ОСМД. В частности:

почти 15 миллионов гривен на банковских счетах;

более 90 объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе в центре Киева;

69 земельных участков;

22 автомобиля, среди которых несколько люксовых внедорожников общей стоимостью около 300 тысяч долларов США;

каютный круизный катер;

корпоративные права с общей нарицательной стоимостью свыше 70 млн грн, а также другие активы.

Сообщается, что собранная информация передана в орган досудебного расследования для принятия необходимых процессуальных решений в соответствующем уголовном производстве.

Напомним, АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.