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Круизный катер, люксовые автомобили, недвижимость: у должностных лиц ОСМД конфискуют активы
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) разыскало активы должностных и должностных лиц одного из киевских ОСМД, которые обманули совладельцев многоквартирного дома.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
По информации следствия, подельники, злоупотребляя предоставленными им полномочиями, заключали невыгодные договоры для совладельцев дома, искусственно завышали тарифы на его обслуживание, а также совершали другие действия, что нарушало права жителей.
Какие активы конфисковали
АРМА выявило активы, принадлежащие должностным лицам указанного ОСМД. В частности:
- почти 15 миллионов гривен на банковских счетах;
- более 90 объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе в центре Киева;
- 69 земельных участков;
- 22 автомобиля, среди которых несколько люксовых внедорожников общей стоимостью около 300 тысяч долларов США;
- каютный круизный катер;
- корпоративные права с общей нарицательной стоимостью свыше 70 млн грн, а также другие активы.
Сообщается, что собранная информация передана в орган досудебного расследования для принятия необходимых процессуальных решений в соответствующем уголовном производстве.
Напомним, АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.