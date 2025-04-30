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Арестованное белорусское стекло планируют продать за 12 млн грн

Арестованное белорусское стекло
Фото: prozorro.sale

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) реализует арестованное белорусское стекло, принадлежащее компании с белорусскими корнями — ООО "Торговый дом "Гомельскло-Украина". Ожидаемые поступления — более 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что активы реализуются через систему Прозорро. Продажи в рамках четырех открытых онлайн-аукционов, назначенных на 10 мая 2025 года.

Фото 2 — Арестованное белорусское стекло планируют продать за 12 млн грн

На аукционы выставлены стекла разного типа — листовые, зеркальные, оконные — общим объемом в десятки тысяч единиц товара, хранящегося на складах в городах Одесса и Николаев. Как ожидают в АРМА, сумма поступлений от реализации составит более 12 млн. рублей.

АРМА получила эту стекольную продукцию согласно решению суда в рамках уголовного производства, касающегося торговли товарами белорусского происхождения в условиях санкций и военной агрессии против Украины.

Ранее АРМА через систему Прозорро.Продажи реализовало очередную партию белорусского калия производства ОАО "Беларуськалый", находящуюся в 50 железнодорожных вагонах, общим объемом 3 524 тонны. Итоговая сумма реализации составила 39,8 млн грн, включая таможенные платежи в размере 14,7 млн грн.

Автор:
Светлана Манько