В Украине продали 50 вагонов белорусского калия на 39,8 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало очередную партию хлорида белорусского калия через систему Прозорро.Продажи.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что был реализован хлорид калия производства ОАО "Беларуськалый", который находится в 50 железнодорожных вагонах, общим объемом 3524 тонны. Итоговая сумма реализации составила 39,8 млн грн, включая таможенные платежи в размере 14,7 млн грн.

В рамках аукциона стартовая цена выросла почти на 2,5 млн. грн., а депозитный портфель АРМА пополнился почти на 40 миллионов гривен.

Сообщается, что эти средства будут направлены в том числе на закупку военных облигаций с целью поддержки ВСУ.

О реализации белорусского калия

АРМА объявила о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

28 марта АРМА реализовала партию из 50 вагонов белорусского калия объемом 3 469 тонн за 36,7 млн грн .

3 марта 2025 года АРМА успешно реализовало еще 61 вагон белорусского калия. Итоговая сумма реализации составила 45,5 млн грн, включая таможенные платежи. Таким образом, депозитный портфель агентства пополнился более чем на 45,5 млн грн, которые будут направлены, в частности, на закупку военных облигаций.

По результатам аукционов, проведенных в январе и феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.