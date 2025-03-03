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АРМА реализовало еще 61 вагон белорусского калия на 45,5 млн грн

АРМА реализовало еще 61 вагон белорусского калия на 45,5 млн грн
Депозитный портфель АРМА пополнился.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало дежурную часть партии хлорида калия через систему Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Об арестованном активе

АРМА реализовало продукцию ОАО "Беларуськалий" в объеме 4,29 тыс. тонн хлорида калия, находившегося в 61 железнодорожном вагоне.

Итоговая сумма реализации составила 45,5 млн грн, включая таможенные платежи.

Таким образом, депозитный портфель АРМА пополнился более чем на 45,5 млн грн, которые будут направлены, в частности, на закупку военных облигаций.

О реализации белорусского калия

Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

По результатам аукционов, проведенных в январе и в феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.

Недавно, АРМА реализовало дежурную часть партии хлорида калия через систему Прозорро.Продажи более чем на 42 млн грн и на 36 млн грн.

Об АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд грн, 56,6 млн долл. и 83,3 млн евро.

Автор:
Ольга Опенько