АРМА реализовало белорусский калий еще более чем на 42 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало дежурную часть партии хлорида калия через систему Прозорро.Продажи более чем на 42 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Средства от продаж направляются в государственный бюджет.

О реализации арестованного актива

Отмечается, что реализовано груз, который находился в 56 железнодорожных вагонах общим весом 3,9 тыс. тонн.

Общая сумма реализации составила 42,4 млн грн, из которых таможенные платежи составляли 16,4 млн грн.

Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

По результатам аукционов, проведенных в январе и феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.

Об АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд грн., 56,6 млн долл. и 83,3 млн евро.