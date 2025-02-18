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АРМА реализовало белорусский калий еще более чем на 42 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало дежурную часть партии хлорида калия через систему Прозорро.Продажи более чем на 42 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Средства от продаж направляются в государственный бюджет.
О реализации арестованного актива
Отмечается, что реализовано груз, который находился в 56 железнодорожных вагонах общим весом 3,9 тыс. тонн.
Общая сумма реализации составила 42,4 млн грн, из которых таможенные платежи составляли 16,4 млн грн.
Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".
По результатам аукционов, проведенных в январе и феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.
Об АРМА
Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.
Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд грн., 56,6 млн долл. и 83,3 млн евро.