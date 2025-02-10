Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

-0,00

EUR

42,98

-0,00

Наличный курс:

USD

41,72

41,71

EUR

43,50

43,30

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Недвижимость, земля, авто: АРМА выявило активы лиц, причастных к подделке лекарственных средств

Недвижимость, земля, авто: АРМА выявило активы лиц, причастных к подделке лекарственных средств
Группа лиц организовала изготовление и незаконное обращение лекарственных средств.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины, что нанесло государству значительный ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Что известно об активах

Согласно данным следствия, группа жителей Киева через подконтрольные компании организовала изготовление и незаконное обращение лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, отнесенные к наркотическим.

Благодаря применению информационных и справочных систем, а также банков данных работники АРМА обнаружили ряд имущества, в частности:

  • 21 объект нежилой недвижимости, среди которых офисы, кафе и паркоместа в Киеве;
  • 26 объектов жилой недвижимости в столице;
  • 16 земельных участков в Закарпатской, Донецкой и Ивано-Франковской областях;
  • люксовый автомобиль и воздушное судно;
  • доли в уставных капиталах.

Полученные данные были переданы в Национальную полицию для принятия необходимых мер, в том числе наложение ареста на выявленные активы.

Фото 2 — Недвижимость, земля, авто: АРМА выявило активы лиц, причастных к подделке лекарственных средств

О деятельности АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

Добавим, более 423 млн. грн. АРМА перечислило в Фонд ликвидации последствий агрессии. Эти средства поступили от управления активами ООО "Роял Пэй Юроп", которые были переданы в управление АРМА в соответствии с определением Печерского районного суда. Киев от 21 июня 2023 года.

Ранее сообщалось также, что АРМА заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Эта сделка открывает новые возможности для поиска и управления активами, позволяя получать высококачественные снимки объектов в реальном времени и ретроспективно.

Автор:
Ольга Опенько