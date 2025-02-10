Недвижимость, земля, авто: АРМА выявило активы лиц, причастных к подделке лекарственных средств

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины, что нанесло государству значительный ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Что известно об активах

Согласно данным следствия, группа жителей Киева через подконтрольные компании организовала изготовление и незаконное обращение лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, отнесенные к наркотическим.

Благодаря применению информационных и справочных систем, а также банков данных работники АРМА обнаружили ряд имущества, в частности:

21 объект нежилой недвижимости, среди которых офисы, кафе и паркоместа в Киеве;

26 объектов жилой недвижимости в столице;

16 земельных участков в Закарпатской, Донецкой и Ивано-Франковской областях;

люксовый автомобиль и воздушное судно;

доли в уставных капиталах.

Полученные данные были переданы в Национальную полицию для принятия необходимых мер, в том числе наложение ареста на выявленные активы.

О деятельности АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

Добавим, более 423 млн. грн. АРМА перечислило в Фонд ликвидации последствий агрессии. Эти средства поступили от управления активами ООО "Роял Пэй Юроп", которые были переданы в управление АРМА в соответствии с определением Печерского районного суда. Киев от 21 июня 2023 года.

Ранее сообщалось также, что АРМА заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Эта сделка открывает новые возможности для поиска и управления активами, позволяя получать высококачественные снимки объектов в реальном времени и ретроспективно.