Защита прав работников: АРМА и Национальная служба посредничества и примирения подписали меморандум о сотрудничестве

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума и Глава Национальной службы посредничества и примирения (НСПП) Дмитрий Кухнюк подписали меморандум о сотрудничестве между двумя государственными органами.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

О меморандуме и сотрудничестве

Одной из основных целей сотрудничества является объединение усилий для эффективного разрешения и предотвращения конфликтов между трудовыми коллективами и управляющими арестованного имущества.

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных мер по предупреждению трудовых споров, а также привлечение специалистов НСПП к обзорам предприятий, переданных в управление АРМА и его межрегиональными территориальными управлениями с участием региональных представителей НСПП.

В рамках этого взаимодействия НСПП будет выступать как арбитр, давая объективную оценку возникающим ситуациям и способствуя мирному разрешению конфликтов, отмечает пресс-служба.

"Совместные усилия по НСПП позволят своевременно реагировать на потенциальные конфликты и обеспечивать защиту прав трудовых коллективов", — заявила глава АРМА Елена Дума.

Подписанный меморандум обеспечит социальную устойчивость и защиту прав работников на предприятиях, активы которых находятся в управлении АРМА.

О деятельности АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, АРМА заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Эта сделка открывает новые возможности для поиска и управления активами, позволяя получать высококачественные снимки объектов в реальном времени и ретроспективно.

Отметим, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. и 83,3 млн евро.