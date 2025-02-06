Захист прав працівників: АРМА та Національна служба посередництва і примирення підписали меморандум про співпрацю

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума та Голова Національної служби посередництва і примирення (НСПП) Дмитро Кухнюк підписали меморандум про співробітництво між двома державними органами.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Про меморандум та співпрацю

Однією з основних цілей співпраці є об'єднання зусиль для ефективного вирішення та запобігання конфліктам між трудовими колективами і управителями арештованого майна.

У межах співпраці планується реалізація спільних заходів для попередження трудових спорів, а також залучення фахівців НСПП до оглядів підприємств, переданих в управління АРМА та його міжрегіональними територіальними управліннями, з участю регіональних представників НСПП.

У межах цієї взаємодії НСПП виступатиме як арбітр, надаючи об'єктивну оцінку виникаючим ситуаціям та сприяючи мирному вирішенню конфліктів, зазначає пресслужба.

"Спільні зусилля з НСПП дозволять своєчасно реагувати на потенційні конфлікти та забезпечувати захист прав трудових колективів", - заявила голова АРМА Олена Дума.

Підписаний меморандум забезпечить соціальну стабільність та захист прав працівників на підприємствах, активи яких перебувають в управлінні АРМА.

Про діяльність АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Ця угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів у реальному часі та ретроспективно.

Зазначимо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.