АРМА зможе відстежувати активи корупціонерів за допомогою супутникових технологій

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Нові можливості для розшуку активів

Зазначається, що дана угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів у реальному часі та ретроспективно.

Голова АРМА Олена Дума підкреслила, що співпраця з Державним космічним агентством України дозволить організації здійснювати відстеження злочинних активів в будь-якій точці світу, використовуючи дані з космосу. Це дозволить швидко і точно контролювати стан активів, що є революційним кроком у боротьбі з їх приховуванням.

В свою чергу, в.о. голови ДКА Володимир Міхеєв зазначив, що українські космічні технології тепер будуть сприяти забезпеченню прозорості в управлінні арештованими активами, що є яскравим прикладом того, як міжвідомча співпраця зміцнює державні інституції.

Нова можливість дозволить потенційним учасникам конкурсів на управління активами дистанційно оглядати об'єкти по всьому світу, що підвищить прозорість та ефективність процесу.

В умовах війни це особливо важливо, оскільки космічні технології забезпечать оперативний моніторинг стану та можливих пошкоджень арештованого майна, гарантуючи постійний нагляд за об'єктами, наголошують в АРМА.

Довідка: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.