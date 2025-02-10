Нерухомість, земля, авто: АРМА виявило активи осіб, причетних до підробки лікарських засобів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи осіб, причетних до організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України, що завдало державі значних збитків.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Що відомо про активи

Згідно з даними слідства, група жителів Києва через підконтрольні компанії організувала виготовлення та незаконний обіг лікарських засобів, що містять психотропні речовини, які віднесені до наркотичних.

Завдяки застосуванню інформаційних та довідкових систем, а також банків даних, працівники АРМА виявили ряд майна, зокрема:

21 об'єкт нежитлової нерухомості, серед яких офіси, кав'ярні та паркомісця в Києві;

26 об'єктів житлової нерухомості в столиці;

16 земельних ділянок у Закарпатській, Донецькій та Івано-Франківській областях;

люксовий автомобіль та повітряне судно;

частки в статутних капіталах.

Отримані дані були передані до Національної поліції для вжиття необхідних заходів, зокрема накладення арешту на виявлені активи.

Про діяльність АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

Додамо, понад 423 млн грн АРМА перерахувало до Фонду ліквідації наслідків агресії. Ці кошти надійшли від управління активами ТОВ "Роял Пей Юроп", які були передані в управління АРМА відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року.

Раніше повідомлялось також, що АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Ця угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів у реальному часі та ретроспективно.