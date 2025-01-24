Понад 423 млн грн АРМА направило до Фонду ліквідації наслідків агресії: куди спрямують кошти

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало до державного бюджету дохід, отриманий від управління грошовими активами. Зокрема, на спеціальний фонд Державного бюджету України було спрямовано 420,115 млн грн та 79, 94 тис. дол.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Ці кошти надійшли від управління активами ТОВ "Роял Пей Юроп", які були передані в управління АРМА відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року.

Куди спрямують кошти

Кошти спеціального фонду Державного бюджету України будуть спрямовані на:

будівництво об’єктів інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, відновлення об’єктів житлового та громадського призначення;

нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій від збройної агресії рф;

будівництво закладів охорони здоров’я та інші соціальні проекти.

Зазначається, що АРМА активно збільшує економічну вартість переданих активів.

Значна частина доходу була отримана завдяки інвестуванню арештованих коштів у військові облігації.

У 2025 році послуги з придбання та зберігання військових облігацій надає АТ "Державний експортно-імпортний банк України", один із провідних гравців на ринку цінних паперів.

Про діяльність АРМА

АРМА знайшло активи високопосадовців, які завдали збитків державі на суму 6 мільярдів гривень. Зокрема. високопосадовці, об’єднавшись у злочинну групу, організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктів, що належать ПАТ "Укртатнафта", підконтрольним компаніям.

У січні до портфеля АРМА надійшло 1,2 млн доларів США та 182 тис. євро. Ці кошти вилучено в межах кримінального провадження щодо незаконної сертифікації транспортних засобів і ухилення від сплати податків. Розслідування у цій справі проводить Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Також АРМА просило щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.