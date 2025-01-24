АРМА відхилило кандидатуру "Міленіум" на управління ТРЦ Gulliver

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило кандидатуру ТОВ "БК "Міленіум" як потенційного управителя торгово-розважального центру Gulliver у Києві.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Порушення в документації

Це сталося після перевірки тендерної документації, у якій було виявлено низку суттєвих порушень.

Порушення антикорупційного законодавства.

Директор ТОВ "БК "Міленіум" під час подання документів одночасно перебував на державній службі та займався комерційною діяльністю, що суперечить статті 25 закону України "Про запобігання корупції". Відповідні органи вже повідомлені про цей факт.

Можлива недостовірність освітніх документів.

Поданий диплом керівника компанії відсутній у жодному офіційному реєстрі, що викликає сумніви щодо його автентичності.

Порушення в поданих договорах.

Надані угоди містять системні помилки у підтвердженні та демонструють відсутність кваліфікованого кадрового складу.

Фінансова непрозорість.

З фінансової звітності компанії за друге півріччя 2022 року виявлено проблеми, які потребують додаткової перевірки.

Реакція АРМА та заміна переможця

АРМА наголосило, що його політика не допускає до управління арештованими активами компанії, які порушують законодавство, пов'язані з власником активу або мають зв’язки з російською федерацією.

Рішення про відхилення кандидатури ТОВ "БК "Міленіум" було прийнято після невиправлення порушень у 24-годинний термін, наданий компанії для усунення недоліків.

Тепер АРМА розглядатиме документи учасника, що посів друге місце в аукціоні, – Консорціуму "Управляюча компанія "Еспланада". Ця компанія запропонувала 0,35% винагороди за управління активом. Остаточне рішення буде ухвалене після завершення перевірок документації.

АРМА запевняє, що процес відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ столиці буде максимально прозорим та доброчесним.

Нагадаємо, 10 січня АРМА провело публічний аукціон для відбору управителя Gulliver. За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.