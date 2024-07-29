АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача для ТРЦ Gulliver

За результатами засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору оцінювача ТРЦ Gulliver. Про це повідомила голова АРМА, Олена Дума.

Кінцевий термін подачі документів для потенційних оцінювачів – 15:00 12 серпня 2024 року. Відповіді на найпоширеніші запитання щодо участі у відборі суб’єктів оціночної діяльності розміщено за посилання на сайті АРМА.

Водночас АРМА проводить системну роботу з огляду торговельно-офісного центру, переданого під управління Агентства ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва.

Враховуючи значну площу об'єкта, майже 152 тис. кв. метрів, ретельний огляд потребує тривалого часу. Станом на 29 липня вже оглянуто три нижні поверхи паркінгу, торговий центр та розпочато огляд офісних приміщень спільно з Національною поліцією України.

Дума підкреслює, що огляд активу відбувається без будь-яких перешкод та у повній відповідності до ухвал суду.

Нагадаємо, 26 липня АРМА повідомляло, що за участю правоохоронних органів та незалежних експертів-оцінювачів, розпочало процес огляду та оцінки нерухомого майна ТРЦ Gulliver.

"Відповідно до статей 19-20 спеціального Закону про АРМА, Агентство розпочинає огляд та оцінку арештованого активу із залученням правоохоронних органів та субʼєктів оціночної діяльності відповідно", - написала Олена Дума на своїй сторінці.

Додамо, що йдеться лише про нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення.

Керівництво ТРЦ Gulliver звинувачують в ухиленні від сплати податків на 146 млн грн

Нагадаємо, 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver у Києві, площа якого становить 151,8 тисячі квадратних метрів.

Відповідно до попередніх судових рішень, правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років керівництво ТРЦ укладало договори з підконтрольними субпідрядними компаніями, частина з яких мала ознаки фіктивності та транзитності. Договори стосувалися надання різних послуг і придбання матеріальних цінностей.

Це й стало предметом розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які в 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці ТОВ "Три О" Ірині Круппі у зв'язку з ухиленням від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Пізніше, 24 квітня Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі магазинів "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків.

Вже 3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив клопотання в рамках кримінального провадження, але питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор зазначив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.

Додамо, що судова ухвала також передбачає, що АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами не рідше одного разу на місяць. Також досудове розслідування охоплює не тільки ухилення від сплати податків та зборів, але і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом у особливо великих розмірах.