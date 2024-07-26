АРМА розпочало оцінку майна ТРЦ Gulliver

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), за участю правоохоронних органів та незалежних експертів-оцінювачів, розпочало процес огляду та оцінки нерухомого майна ТРЦ Gulliver. Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

Зазначається, що оцінка проводиться на основі ухвал Шевченківського районного суду від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року, які задовольнили клопотання прокурора ОГП про передачу майна в управління агентства.

Олена Дума підкреслює, що йдеться лише про нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення.

Вона також зазначила, що агентству не передані корпоративні права чи грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ “Три О” (ТРЦ Gulliver). Таким чином, права будь-якої фінансової установи як кредитора не порушені, і виконання кредитних зобовʼязань повністю залежить від позичальника та його наміру їх виконати.

Керівництво ТРЦ Gulliver звинувачують в ухиленні від сплати податків на 146 млн грн

Нагадаємо, 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver у Києві, площа якого становить 151,8 тисячі квадратних метрів.

Відповідно до попередніх судових рішень, правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років керівництво ТРЦ укладало договори з підконтрольними субпідрядними компаніями, частина з яких мала ознаки фіктивності та транзитності. Договори стосувалися надання різних послуг і придбання матеріальних цінностей.

Це й стало предметом розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які в 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці ТОВ "Три О" Ірині Круппі у зв'язку з ухиленням від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Пізніше, 24 квітня Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі магазинів "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків.

Вже 3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив клопотання в рамках кримінального провадження, але питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор зазначив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.

Додамо, що судова ухвала також передбачає, що АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами не рідше одного разу на місяць. Також досудове розслідування охоплює не тільки ухилення від сплати податків та зборів, але і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом у особливо великих розмірах.

ТРЦ Gulliver належить дружині Поліщука

Торговельно-розважальним і бізнес-центром керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва комплексу) є формальним власником – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат.

Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку. У своєму розслідуванні "Схеми" опублікували договір поруки по кредиту за ТРЦ, особисто підписаний Віктором Поліщуком.

Раніше "Схеми" у розслідуванні виявили те, що власник ТРЦ Gulliver заборгував державним "Ощадбанку" й "Укрексімбанку" близько 14 мільярдів гривень, які має повернути до 2044 року – за умовами реструктуризації цього боргу на пільгових для позичальника умовах. Але через повну зупинку виплат у перший рік повномасштабного вторгнення, державні банки вже недоотримали від його структур близько 500 мільйонів гривень.

Нацполіція розпочала розслідування щодо власника "Гулівера" і "Ельдорадо"

Журналісти встановили, що під час воєнного стану Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Віктор Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".

Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Хто такий Віктор Поліщук

Віктору Поліщуку 47 років. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії він посідав 36 місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes.

Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Поліщука називали одним із "гаманців" так званої "сім’ї" – олігархічно-політичного клану колишнього президента-втікача. Саме тоді Поліщук набув великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі й нерухомості.

Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини Лілії Різвої з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки Росії.