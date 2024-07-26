АРМА приступило к оценке имущества ТРЦ Gulliver

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) при участии правоохранительных органов и независимых экспертов-оценщиков начало процесс осмотра и оценки имущества ТРЦ Gulliver. Об этом сообщила глава Нацагентства Елена Дума.

Отмечается, что оценка проводится на основе постановлений Шевченковского районного суда от 3 июня 2024 и Киевского апелляционного суда от 25 июня 2024, которые удовлетворили ходатайство прокурора ОГП о передаче имущества в управление агентства.

Елена Дума подчеркивает, что речь идет только о недвижимом имуществе, а именно о нежилых помещениях.

Она также отметила, что агентству не переданы корпоративные права или денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Три О" (ТРЦ Gulliver). Таким образом, права любого финансового учреждения как кредитора не нарушены, и исполнение кредитных обязательств полностью зависит от заемщика и его намерения их выполнить.

Руководство ТРЦ Gulliver обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 146 млн. грн.

Напомним, 9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе на ТРЦ Gulliver в Киеве, площадь которого составляет 151,8 тысяч квадратных метров.

Согласно предварительным судебным решениям, правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов руководство ТРЦ заключало договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, часть из которых имела признаки фиктивности и транзитности. Договоры касались предоставления разных услуг и приобретения материальных ценностей.

Это и стало предметом расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Три О" Ирине Круппи в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

Позже, 24 апреля Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети магазинов "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности об уклонении руководством ТРЦ от уплаты налогов.

Уже 3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил ходатайство в рамках уголовного производства, но вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор отметил, что требовалась только передача ТРЦ в управление Арма, а не его реализация.

Добавим, что судебное постановление также предусматривает, что АРМА должна проводить периодические проверки эффективности управления арестованными активами не реже одного раза в месяц. Также досудебное расследование охватывает не только уклонение от уплаты налогов и сборов, но и легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

ТРЦ Gulliver принадлежит жене Полищука

Торгово-развлекательным и бизнес-центром руководит жена бизнесмена Полищука – Лилия Ризва, а компания "Три О" (юридическое название комплекса) является формальным владельцем – в реестре указан ее двоюродный брат.

Впрочем, о том, что Полищук является владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ со ссылкой на многочисленные источники на рынке. В своем расследовании "Схемы" опубликовали договор поручительства по кредиту по ТРЦ, лично подписанный Виктором Полищуком.

Ранее "Схемы" в расследовании обнаружили то, что владелец ТРЦ Gulliver задолжал государственным "Сбербанку" и "Укрэксимбанку" около 14 миллиардов гривен, которые должны вернуть к 2044 году – по условиям реструктуризации этого долга на льготных для заемщика условиях. Но из-за полной остановки выплат в первый год полномасштабного вторжения государственные банки уже недополучили от его структур около 500 миллионов гривен.

Нацполиция начала расследование в отношении владельцев "Гулливера" и "Эльдорадо"

Журналисты установили, что во время военного положения Полищук несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки . Бизнесмен подавался в систему "Путь" в качестве водителя-волонтера, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации. Также Виктор Полищук дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на своем пассажирском "Мерседесе".

После выхода журналистского расследования Нацполиция и САП начали два уголовных производства. В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Кто такой Виктор Полищук

Виктору Полищуку 47 лет. Перед началом полномасштабного вторжения России он занимал 36-е место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes.

Пик развития его бизнеса пришелся на времена президентства Виктора Януковича. Полищука называли одним из "кошельков" так называемой "семьи" — олигархически-политического клана бывшего беглого президента. Именно тогда Полищук приобрел большие активы в сфере финансов, розничной торговли и недвижимости.

Впоследствии появилась информация о родстве его жены Лилии Розовой с Кремлем. Оказалось, что она является племянницей супруги Дмитрия Медведева – экспрезидента РФ, а ныне – заместителя председателя Совета безопасности России.