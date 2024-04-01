Суд передал АРМА два ТРЦ Arricano в Запорожье и Кривом Роге: в компании заявляют о попытке рейдерства

Компания Arricano Real Estate PLC заявляет о попытке рейдерства своих активов в Украине и давлении со стороны правоохранительных органов. Накануне суд решил передать в управление АРМА два ТРЦ компании - City Mall в Запорожье и “Солнечная Галерея” в Кривом Роге.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Отмечается, что в течение 2023-2024 годов активы компании Arricano Real Estate PLC (Кипр) в Украине находятся под системным давлением со стороны силовых структур.

"Все это время мы стараемся отстоять наши активы, бизнес и репутацию в правовом поле, используя все имеющиеся правовые инструменты. Компания сознательно избегала публичной коммуникации по этому поводу, понимая, что любое публичное заявление европейского инвестора о злоупотреблениях или признаках коррупции в силовых структурах может повлиять на отношение к Украине со стороны западных партнеров и их помощь, столь необходимую в военное время", - отметил директор Arricano Маргус Курма.

По его словам, ситуация заходит настолько далеко за пределы правового поля и адекватности, что компания вынуждена публично заявить – активы Arricano Real Estate PLC в Украине пытаются присвоить силовым путем с использованием влияния на правоохранительные и судебные органы.

Детали дела

Arricano узнала о существовании уголовного производства и, впоследствии, об аресте всех ТРК в сентябре-октябре 2023 года. Ознакомиться с деталями дела смогли только в ноябре. С этого момента команда юристов системно работает над тем, чтобы отстоять правовую позицию и деловую репутацию компании, не допустить остановки бизнеса и избежать публичного скандала по делу.

"Ключевым предположением стороны обвинения (Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области и Киевская областная прокуратура) для наложения арестов является якобы перечисление прибыли от деятельности четырех торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине в государство-агрессор РФ", - подчеркивают Arricano.

Там акцентируют внимание на том, что сторона обвинения не дает ни одного документа в подтверждение этого обвинения. Аrrісаnо полностью отрицала это обвинение и предоставила соответствующие доказательства, подтверждающие, что в период с 24.02.2022 по 16.10.2023 (что является периодом, исследуемым в уголовном производстве) у компаний группы Аrrісаnо в Украине априори отсутствовали перечисления за границу.

"Ключевым моментом, когда стало понятно, что целью действий силовиков является уничтожение или отжимание бизнеса, а не расследование дела, стало представление ходатайств о блокировании счетов всех компаний Arricano в Украине и безосновательной попытке передать все ключевые активы Arricano в Украине в управление третьим лицам через АРМА ", - подчеркивает Маргус Курма.

Он добавляет, что блокирование счетов приводит к полной и безальтернативной остановке бизнеса, а передача в управление позволяет, чтобы доходы от ТРЦ в течение всего времени расследования (которое может длиться годами и в большинстве дел не заканчивается ничем) получали третьи лица, не вложившиеся в строительство и развитие объектов ни копейки.

"Все ходатайства обоснованы все тем же безосновательным обвинением о перечислении прибыли от деятельности четырех ТРЦ в Украине в государство-агрессор, что не подтверждено ни одним доказательством. Однако это не остановило ни сторону обвинения, ни суд, и сейчас по двум из четырех ТРЦ -" City Mall" в Запорожье и "Солнечная Галерея" в Кривом Роге – вынесено решение о передаче в управление. Это противозаконные действия, прямо противоречащие не только законодательству, но и здравому смыслу. Arricano будет и дальше обжаловать такие незаконные решения всеми возможными правовыми средствами, как в Украине, так и на межгосударственном уровне", - отмечает Маргус Курма.

Он уверен, что действия силовых структур и попытки передать активы компании в АРМА – незаконны и непропорциональны.

"Такие действия, очевидно, вредят инвестиционному климату в Украине, ведь ни одна иностранная компания не будет инвестировать в страну, где манипулируют законодательством и фактами, чтобы забирать бизнес", - подчеркнул Маргус Курма.

Он отметил, что в настоящее время компания продолжает обжалование незаконных действий и решений в судах, обратилась с жалобами ко всем уполномоченным институтам в Украине.

"В случае блокирования бизнеса компания Arricano будет использовать все имеющиеся инструменты по международной защите инвестиций и возмещению причиненного ущерба", - отметил Маргус Курма.

О Arricano Real Estate PLC

Компания Arricano Real Estate PLC владеет четырьмя торгово-развлекательными центрами в Киеве (ТРЦ "Проспект" и "РaйОN"), Запорожье (ТРК City Mall) и Кривом Роге (ТРК "Солнечная Галерея"). Вместе с тем она является одной из крупнейших по обороту сетей ТРЦ в Украине.

Кроме того, Arricano строит три объекта недвижимости и планирует дополнительные инвестиции в экономику Украины, невзирая на войну.

Акции Arricano были размещены на Лондонской фондовой бирже в 2013 году и исключены из листинга из-за войны в 2023 году. Arricano привлекала иностранные инвестиции от разных авторитетных международных инвестиционных банков, включая Goldman Sachs и клиентов Morgan Stanley.

Недавно Arricano Real Estate PLC и Dragon Capital достигли договоренности, согласно которой Arricano выкупает свои акции у Dragon Capital.

Заметим, ранее сеть Auchan Украина объявила о закрытии своих магазинов в ТРК City Mall и ТРК Солнечная Галерея. Компания Arricano анонсировала обновление арендатора в двух торговых центрах в Запорожье и Кривом Роге. Вместо сети Auchan Украина в ТРК City Mall и ТРК Солнечная Галерея заработают продуктовые супермаркеты Сильпо.