Компания Arricano достигла согласия с Dragon Capital о выкупе своих акций

Arricano Real Estate PLC и Dragon Capital достигли договоренности, согласно которой Arricano выкупает свои акции у Dragon Capital.

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Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

Отмечается, что целью сделки является введение в компанию нового американского инвестора.

Компания Arricano Real Estate PLC владеет четырьмя торгово-развлекательными центрами в Киеве (ТРЦ "Проспект" и "РaйОN"), Запорожье (ТРК City Mall) и Кривом Роге (ТРК "Солнечная Галерея"). Вместе с тем она является одной из крупнейших по обороту сетей ТРЦ в Украине. Кроме того, Arricano строит три объекта недвижимости и планирует дополнительные инвестиции в экономику Украины, невзирая на войну.

Акции Arricano были размещены на Лондонской фондовой бирже в 2013 году и исключены из листинга из-за войны в 2023 году. Помимо Dragon Capital, Arricano привлекал иностранные инвестиции от разных авторитетных международных инвестиционных банков, включая Goldman Sachs и клиентов Morgan Stanley.

Dragon Capital – ведущая украинская группа компаний, работающая в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Ранее сообщалось, что компания Arricano анонсировала обновление продуктового арендатора в двух своих торговых центрах в Запорожье и Кривом Роге. Вместо сети Auchan Украина в ТРК City Mall и ТРК Солнечная Галерея заработают продуктовые супермаркеты Сильпо. Открытие запланировано на июнь.