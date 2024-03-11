"Сильпо" вместо "Auchan". В ТРЦ Arricano в Запорожье и Кривом Роге откроются новые супермаркеты

Компания Arricano анонсировала обновление продуктового арендатора в двух торговых центрах в Запорожье и Кривом Роге. Вместо сети Auchan Украина в ТРК City Mall и ТРК Солнечная Галерея заработают продуктовые супермаркеты Сильпо. Открытие запланировано на июнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Arricano Group.

Согласно сообщению, Arricano уже заключило договоры аренды с Сильпо и уже в первой половине апреля команда сети "Сільпо" начнет обновлять пространство своих новых магазинов и внедрять собственные идеи для супермаркетов в Запорожье и Кривом Роге.

"Сейчас мы запланировали много изменений и заключения договора с лидером рынка в FMCG, которой является сеть супермаркетов Сильпо, - это лишь первый шаг. Мы убеждены, что обновленные ТРЦ понравятся нашим посетителям", - отметила CEO Arricano Анна Чуботина.

Отмечается, что эти два магазина будут первыми. начала полномасштабного вторжение, которые " Сильпо " откроет в Запорожье да в Кривом Роге .

О закрытии магазинов "Auchan Украина" после 14 лет работы в Запорожье и Кривом Роге ритейлер сообщил в январе. В компании отметили, что уже анонсировала закрытие гипермаркетов в этих городах в начале 2022 года, однако после полномасштабного вторжения России Auchan Украина и Arricano договорились о продлении аренды.

Впоследствии Auchan объявил о досрочном прекращении работы в Запорожье и Кривом Роге.

Напомним также, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan в перечня международных спонсоров войны. Несмотря на это, все магазины сети Auchan в Украине продолжают работу в штатном режиме.