"Сільпо" замість "Auchan". В ТРЦ Arricano у Запоріжжі та Кривому Розі відкриються нові супермаркети

Компанія Arricano анонсувала оновлення продуктового арендаря у двох своїх торгових центрах у Запоріжжі та Кривому Розі. Замість мережі " Auchan Україна" в ТРК City Mall та ТРК "Сонячна Галерея" запрацюють продуктові супермаркети "Сільпо". Відкриття заплановано на червень.

Про це повідомили у пресслужбі Arricano Group.

Згідно з повідомленням, Arricano вже уклало договори оренди з “Сільпо” і вже у першій половині квітня команда мережі "Сільпо" почне оновлювати простір своїх нових магазинів та впроваджувати власні ідеї для супермаркетів у Запоріжжі та Кривому Розі.

"Наразі ми запланували багато змін і укладення договору з лідером ринку у FMCG, якою є мережа супермаркетів Сільпо, — це лише перший крок. Ми переконані, що оновлені ТРЦ сподобаються нашим відвідувачам", — зазначила CEO Arricano Анна Чуботіна.

Зазначається, що ці два магазини будуть першими від початку повномасштабного вторгнення, які “Сільпо” відкриє у Запоріжжі та у Кривому Розі.

Про закриття магазинів "Auchan Україна" після 14 років роботи у Запоріжжі та Кривому Розі ритейлер повідомив у січні. В компанії зазначили, що вже анонсувала закриття гіпермаркетів у цих містах на початку 2022 року, однак після повномасштабного вторгнення Росії "Auchan Україна" та Arricano домовились про продовження оренди.

Згодом "Auchan" оголосив про дострокове припинення роботи у Запоріжжі і Кривому Розі

Нагадаємо також, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри це усі магазини мережі Auchan в Україні продовжують роботу у штатному режимі.