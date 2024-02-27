Ашан оголосив про дострокове припинення роботи у Запоріжжі і Кривому Розі

Auchan Україна переходить в онлайн-формат роботи в містах Запоріжжя та Кривий Ріг, а 3 березня закриє магазини в цих містах у зв’язку із закінченням договору оренди.

Про це повідомила пресслужба.

При цьому компанія обіцяє забезпечити співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні.

"3 березня 2024 року останній день роботи магазинів Auchan в містах Запоріжжя та Кривий Ріг, але ми залишаємося відкриті для вас онлайн! Встигніть використати подарункові сертифікати. Чекаємо на сайті auchan.ua, робіть покупки зручно та безпечно з доставкою додому або на доступні поштові відділення. Картка лояльності Auchan залишається активною, використовуйте бонуси при онлайн-замовленні!" – йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що на початку 2022 року компанія Auchan Україна вже анонсувала про закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. Проте після повномасштабного вторгнення Росії Auchan Україна та Arricano домовились про продовження оренди, щоб надати мешканцям доступ до продуктів харчування та інших товарів.

8 січня 2024 року в місті Кривий Ріг внаслідок масштабного обстрілу постраждав ТРК "Сонячна Галерея" та частина орендованого приміщення, в якому розташований гіпермаркет Auchan.

Також нагадаємо, що 22 березня 2023 року у Запоріжжі внаслідок ракетного удару були пошкоджені сусідні будинки по вул. Запорізькій, в той час як про пошкодження самого ТРЦ City Mall, де розташований Auchan, тоді не повідомлялось.

"Клієнти міст Запоріжжя та Кривий Ріг почали надавати перевагу онлайн замовленням. Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для Auchan Україна", - підкреслили в компанії.

Раніше повідомлялося, що Auchan Україна закриє магазини в цих містах з квітня 2024 року.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри це усі магазини мережі Auchan в Україні продовжують роботу у штатному режимі.

Фото: ua.depositphotos.com