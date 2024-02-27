Ашан объявил о досрочном прекращении работы в Запорожье и Кривом Роге

Auchan Украина переходит в онлайн формат работы в городах Запорожье и Кривой Рог, а 3 марта закроет магазины в этих городах в связи с окончанием договора аренды.

Об этом сообщила пресс-служба.

При этом компания обещает обеспечить сотрудников рабочими местами в городах Auchan в Украине.

"3 марта 2024 года последний день работы магазинов Auchan в городах Запорожье и Кривой Рог, но мы остаемся открыты для вас онлайн! Успейте использовать подарочные сертификаты. Ждем на сайте auchan.ua, делайте покупки удобно и безопасно с доставкой на дом или на доступные почтовые отделения. Карта лояльности Auchan остается активной, используйте бонусы при онлайн-заказе!" – говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что в начале 2022 года компания Auchan Украина уже анонсировала закрытие гипермаркетов в городах Запорожье и Кривой Рог. Однако после полномасштабного вторжения России Auchan Украина и Arricano договорились о продлении аренды, чтобы предоставить жителям доступ к продуктам питания и другим товарам.

8 января 2024 года в городе Кривой Рог в результате масштабных обстрелов пострадал ТРК "Солнечная Галерея" и часть арендованного помещения, в котором расположен гипермаркет Auchan.

Также напомним, что 22 марта 2023 года в Запорожье в результате ракетного удара были повреждены соседние дома по ул. Запорожской, в то время как о повреждении самого ТРЦ City Mall, где находится Auchan, тогда не сообщалось.

"Клиенты городов Запорожья и Кривой Рог начали отдавать предпочтение онлайн заказам. Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов – это первоочередной приоритет для Auchan Украина", - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что Auchan Украина закроет магазины в этих городах с апреля 2024 года.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на это, все магазины сети Auchan в Украине продолжают работу в штатном режиме.

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