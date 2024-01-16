Auchan закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге: что произошло

Auchan Украина переходит в онлайн формат работы в городах Запорожье и Кривой Рог, а с апреля 2024 закроет магазины в этих городах в связи с окончанием договора аренды.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с окончанием договора аренды с апреля 2024 года Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале 2022 года компания Auchan Украина уже анонсировала закрытие гипермаркетов в городах Запорожье и Кривой Рог.

Однако после полномасштабного вторжения России Auchan Украина и Arricano договорились о продлении аренды, чтобы предоставить жителям доступ к продуктам питания и другим товарам, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность этих регионов.

Но с 8 января уже временно не работает торговый центр, где находится гипермаркет Auchan в городе Кривой Рог.

"Клиенты городов Запорожья и Кривой Рог начали отдавать предпочтение онлайн заказам. Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов – это первоочередной приоритет для Auchan Украина", - сообщили в компании.

Там добавили, что с апреля 2024 года в Запорожье и Кривом Роге магазины Auchan Украина закроются, но будут открыты онлайн и продолжат работать как интернет-магазин.

Кроме этого Auchan Украина продолжит сотрудничество с В2В партнерами Запорожья и Кривого Рога и будет поддерживать и в дальнейшем все социальные и благотворительные инициативы, которые были созданы гипермаркетами в этих городах за 14 лет работы, новые и в том числе проекты начатые во время полномасштабного вторжения.

" У нас есть четкие планы развития на следующие годы. В 2024 планируем открывать новые объекты, развиваться в разных форматах и каналах продаж. А также, продолжать платить налоги для обеспечения устойчивого развития экономики страны. Auchan Украина является международной компанией, которая продолжает инвестировать в Украину.” – прокомментировала Марта Труш, CEO Auchan Украина.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на это, все магазины сети Auchan в Украине продолжают работу в штатном режиме, кроме магазина "Ашан" в Киеве по улице Здолбуновской, 17, в который попали обломки российской ракеты 30 августа.