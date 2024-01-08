Несмотря на войну. Большой турецкий маркетплейс хочет выйти на рынок Украины

Турецкий гигант электронной коммерции Hepsiburada планирует начать деятельность в Украине, несмотря на то, что полномасштабная война длится уже почти два года. Об этом заявила гендиректор компании Нилхан Онал Гокчетекин в интервью Bloomberg.

По словам топ-менеджера, сейчас внимание компании сосредоточено на тестировании операций в Украине, но если тестовый запуск будет успешным, Hepsiburada стремится начать продавать товары в Украине. Долгосрочная стратегия фирмы зависит от сотрудничества с местными партнерами.

"Украина является сложным, но важным рынком для Турции. Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем (Украина) нормализуется, и мы хотим быть готовыми", – сказала она.

Hepsiburada: что известно о ритейлере?

Hepsiburada была основана в 1998 году, а в 2021 году вышла на американский внебиржевой рынок Nasdaq.

С тех пор акции компании упали с пика в 15,23 доллара до 59 центов, сейчас цена составляет около 1,7 доллара. Фирма борется за восстановление, начавшееся после прихода Нилхан Онал Гокчетекин на должность гендиректора.

Сайт Hepsiburada продает разнообразные товары – от кухонной посуды и бытовой техники до одежды и билетов на самолет. Согласно квартальному отчету, платформа имеет 12 млн активных пользователей.

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