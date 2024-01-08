Попри війну. Великий турецький маркетплейс хоче вийти на ринок України

Турецький гігант електронної комерції Hepsiburada планує розпочати діяльність в Україні попри те, що повномасштабна війна триває вже майже два роки. Про це заявила гендиректорка компанії Нілхан Онал Гокчетекін в інтервʼю Bloomberg.

За словами топменеджерки, наразі увага компанії зосереджена на тестуванні операцій в Україні, але якщо тестовий запуск буде успішним, Hepsiburada прагне почати продавати товари в Україні. Довгострокова стратегія фірми залежить від співпраці з місцевими партнерами.

"Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини. Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому (Україна) нормалізується, і ми хочемо бути готовими", – сказала вона.

Hepsiburada: що відомо про ритейлера?

Hepsiburada була заснована в 1998 році, а в 2021-му вийшла на американський позабіржовий ринок Nasdaq.

Із тих пір акції компанії впали з піку в 15,23 долара до 59 центів, а наразі ціна становить близько 1,7 долара. Фірма бореться за відновлення, яке розпочалося після приходу Нілхан Онал Гокчетекін на посаду гендиректорки.

Сайт Hepsiburada продає різноманітні товари – від кухонного посуду та побутової техніки до одягу та квитків на літак. Згідно з квартальним звітом, платформа має 12 млн активних користувачів.

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