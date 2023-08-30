Восстановление займет месяцы и обойдется в десятки миллионов гривен: "Ашан" закрывает поврежденный обстрелом магазин в Киеве

Сегодня, 30 августа, в Дарницком районе Киева обломки вражеской ракеты попали в крышу магазина "Ашан" на ул. Здолбуновская, 17. Магазин не будет работать до устранения повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба торговой сети "Ашан".

Отмечается, что в результате падения осколков на крышу здания возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован.

Среди работников супермаркета никто не пострадал.

"С 30.08.23 мы временно прекращаем работу магазина и будем стараться как можно быстрее устранить последствия попадания", - сообщили в пресс-службе "Ашана".

Там обещают сообщить клиентам о возобновлении работы супермаркета в социальных сетях, но отмечают, что полное восстановление займет месяцы и обойдется в десятки миллионов гривен.

"Нужно восстанавливать кровлю, вентиляционную систему, поврежденные металлические конструкции и небольшую часть производственных цехов", - рассказали Delo.ua в пресс-службе "Ашан".

Сейчас в компании ждут результаты экспертизы.

"И если не будет риска для клиентов и сотрудников – мы сможем отгородить эту зону и запустить работу магазина, параллельно продолжая ремонтные работы", – прокомментировали в "Ашане".

Напомним, в ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет. В результате падения обломков ракет в двух районах столицы вспыхнули пожары.

Обломки сбитой ракеты в Дарницком районе попали в здание торгового центра "Ашан" по улице Здолбуновской. Разрушена крыша здания, а остатки ракеты упали во внутреннее помещение, где сейчас работает следственно-оперативная группа.