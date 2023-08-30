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Восстановление займет месяцы и обойдется в десятки миллионов гривен: "Ашан" закрывает поврежденный обстрелом магазин в Киеве
Сегодня, 30 августа, в Дарницком районе Киева обломки вражеской ракеты попали в крышу магазина "Ашан" на ул. Здолбуновская, 17. Магазин не будет работать до устранения повреждений.
Об этом сообщает пресс-служба торговой сети "Ашан".
Отмечается, что в результате падения осколков на крышу здания возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован.
Среди работников супермаркета никто не пострадал.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"С 30.08.23 мы временно прекращаем работу магазина и будем стараться как можно быстрее устранить последствия попадания", - сообщили в пресс-службе "Ашана".
Там обещают сообщить клиентам о возобновлении работы супермаркета в социальных сетях, но отмечают, что полное восстановление займет месяцы и обойдется в десятки миллионов гривен.
"Нужно восстанавливать кровлю, вентиляционную систему, поврежденные металлические конструкции и небольшую часть производственных цехов", - рассказали Delo.ua в пресс-службе "Ашан".
Сейчас в компании ждут результаты экспертизы.
"И если не будет риска для клиентов и сотрудников – мы сможем отгородить эту зону и запустить работу магазина, параллельно продолжая ремонтные работы", – прокомментировали в "Ашане".
Напомним, в ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет. В результате падения обломков ракет в двух районах столицы вспыхнули пожары.
Обломки сбитой ракеты в Дарницком районе попали в здание торгового центра "Ашан" по улице Здолбуновской. Разрушена крыша здания, а остатки ракеты упали во внутреннее помещение, где сейчас работает следственно-оперативная группа.