Відновлення займе місяці і обійдеться в десятки мільйонів гривень: "Ашан" закриває пошкоджений обстрілом магазин у Києві

Сьогодні, 30 серпня, у Дарницькому районі Києва уламки ворожої ракети влучили у дах магазину "Ашан" по вул. Здолбунівська, 17. Магазин не працюватиме до усунення пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба торгової мережі "Ашан".

Зазначається, що внаслідок падіння осколків на дах будівлі виникла пожежа, яку на даний момент вже ліквідовано.

Серед працівників супермаркету ніхто не постраждав.

"З 30.08.23 ми тимчасово припиняємо роботу магазину та намагатимемося якнайшвидше усунути наслідки влучання”, – повідомили у пресслужбі "Ашана".

Там обіцяють повідомити клієнтам про поновлення роботи супермаркету у соціальних мережах, але зауважують, що повне відновлення займе місяці і обійдеться в десятки мільйонів гривень.

"Потрібно відновлювати покрівлю, вентиляційну систему, пошкоджені металеві конструкції та невелика частина виробничих цехів", - розповіли Delo.ua в пресслужбі "Ашан".

Наразі в компанії чекають на результати експертизи.

"І якщо не буде ризику для клієнтів та співробітників - ми зможемо відгородити цю зону та запустити роботу магазину, паралельно продовжуючи ремонтні роботи", - прокоментували в "Ашан".

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня ворог здійснив масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет. У результаті падіння уламків ракет у двох районах столиці спалахнули пожежі.

Уламки збитої ракети у Дарницькому районі влучили у будівлю торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Зруйновано дах будівлі, а рештки ракети впали у внутрішнє приміщення, де зараз працює слідчо-оперативна група.