JYSK открывает восстановленный после ракетного удара магазин в одесском ТРЦ Riviera (ФОТО)

Международная сеть магазинов товаров для дома JYSK с 11 мая возобновляет работу своего магазина в пострадавшем от ракетного удара торгово-развлекательном центре Riviera в селе Фонтанка под Одессой.

Как говорится в сообщении компании, год назад в магазине были, в частности, повреждены стены, витрины, часть оборудования и освещения, внутренние коммуникации и входные двери.

Накануне же обстрела магазин был перестроен в соответствии с современной концепцией сети 3.0, с новым освещением и просторным дизайном, зональным размещением товарных категорий для более комфортных покупок.

После восстановительных работ в ТРЦ последние два месяца JYSK готовил магазин к открытию. Общая площадь магазина со складом составляет 1266 квадратных метров. Он также имеет дополнительную выставочную зону для садовой мебели площадью 74 квадратных метра.

По случаю открытия компания анонсирует акционные предложения, в частности скидки до 70%, а также возможность принять участие в благотворительной акции в партнерстве с фондом "Твоя опора" и помочь Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Символично, что ровно через год после разрушения от ракетного удара откроется полностью отстроенный магазин JYSK в торговом центре "Ривьера" в Одессе. Спасибо коллегам, которые не только верят в победу будущего над прошлым, но и прилагают усилия, чтобы это произошло максимально быстро", - прокомментировал директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

С возобновлением работы этого объекта сеть JYSK в Украине достигнет довоенного количества в 85 работающих магазинов. Ранее же в 2023 году компания открыла две новые торговые точки.

В июне ее магазины должны открыться в Коломые Ивано-Франковской области и Каменском Днепропетровской области, в июле – в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, а в августе – в Дрогобыче Львовской области.

Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk

Напомним, что ракетный удар по "Ривьере" был нанесен 9 мая 2022 года. Хотя фасад здания не получил повреждений, значительные разрушения получила задняя его часть. Менее чем через год, 21 апреля, в ТРЦ был торжественно открыт заново гипермаркет "Ашан".