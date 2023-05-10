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JYSK открывает восстановленный после ракетного удара магазин в одесском ТРЦ Riviera (ФОТО)
Международная сеть магазинов товаров для дома JYSK с 11 мая возобновляет работу своего магазина в пострадавшем от ракетного удара торгово-развлекательном центре Riviera в селе Фонтанка под Одессой.
Как говорится в сообщении компании, год назад в магазине были, в частности, повреждены стены, витрины, часть оборудования и освещения, внутренние коммуникации и входные двери.
Накануне же обстрела магазин был перестроен в соответствии с современной концепцией сети 3.0, с новым освещением и просторным дизайном, зональным размещением товарных категорий для более комфортных покупок.
После восстановительных работ в ТРЦ последние два месяца JYSK готовил магазин к открытию. Общая площадь магазина со складом составляет 1266 квадратных метров. Он также имеет дополнительную выставочную зону для садовой мебели площадью 74 квадратных метра.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По случаю открытия компания анонсирует акционные предложения, в частности скидки до 70%, а также возможность принять участие в благотворительной акции в партнерстве с фондом "Твоя опора" и помочь Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"Символично, что ровно через год после разрушения от ракетного удара откроется полностью отстроенный магазин JYSK в торговом центре "Ривьера" в Одессе. Спасибо коллегам, которые не только верят в победу будущего над прошлым, но и прилагают усилия, чтобы это произошло максимально быстро", - прокомментировал директор JYSK в Украине Евгений Иваница.
С возобновлением работы этого объекта сеть JYSK в Украине достигнет довоенного количества в 85 работающих магазинов. Ранее же в 2023 году компания открыла две новые торговые точки.
В июне ее магазины должны открыться в Коломые Ивано-Франковской области и Каменском Днепропетровской области, в июле – в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, а в августе – в Дрогобыче Львовской области.
Напомним, что ракетный удар по "Ривьере" был нанесен 9 мая 2022 года. Хотя фасад здания не получил повреждений, значительные разрушения получила задняя его часть. Менее чем через год, 21 апреля, в ТРЦ был торжественно открыт заново гипермаркет "Ашан".