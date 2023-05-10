JYSK відкриває відновлений після ракетного удару магазин в одеському ТРЦ Riviera (ФОТО)

Міжнародна мережа магазинів товарів для дому JYSK з 11 травня відновлює роботу свого магазину в постраждалому від ракетного удару торгово-розважальному центрі Riviera у селі Фонтанка під Одесою.

Як ідеться у повідомленні компанії, рік тому в магазині було, зокрема, пошкоджено стіни, вітрини, частину обладнання та освітлення, внутрішні комунікації та вхідні двері.

Напередодні ж обстрілу магазин було перебудовано відповідно до сучасної концепції мережі 3.0, із новим освітленням та просторим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій для більш комфортних покупок.

Після відновлюваних робіт в ТРЦ останні два місяці JYSK готував магазин до відкриття. Загальна площа магазину зі складом становить 1266 квадратних метри. Він також має додаткову виставкову зону для садових меблів площею 74 квадратних метри.

З нагоди відкриття компанія анонсує акційні пропозиції, зокрема знижки до 70%, а також можливість долучитися до благодійної акції у партнерстві з фондом "Твоя опора" і допомогти Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

"Символічно, що рівно через рік після руйнування від ракетного удару відкриється повністю відбудований магазин JYSK в торговому центрі "Рів'єра" в Одесі. Дякую колегам, які не лише вірять в перемогу майбутнього над минулим, а й докладають зусиль, щоб це відбулося максимально швидко", - прокоментував директор JYSK в Україні Євген Іваниця.

З відновленням роботи цього об'єкту мережа JYSK в Україні досягне довоєнної кількості у 85 робочих магазинів. Раніше ж в 2023 році компанія відкрила дві нові торгові точки.

В червні її магазини мають відкритися в Коломиї Івано-Франківської області та Кам’янському Дніпропетровської області, в липні - в селі Софіївська Борщагівка під Києвом, а в серпні - у Дрогобичі Львівської області.

Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk Фото: Jysk

Нагадаємо, що ракетний удар по "Рів'єрі" було нанесено 9 травня 2022 року. Хоча фасад будівлі не зазнав пошкоджень, значні руйнування отримала задня його частина. Менш ніж через рік, 21 квітня, у ТРЦ було урочисто відкрито заново гіпермаркет "Ашан".