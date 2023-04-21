"Ашан" відкрив відновлений після ракетного обстрілу гіпермаркет в Одесі (ФОТО)

"Ашан" 21 квітня заново відкрив свій гіпермаркет у ТРЦ Riviera на території села Фонтанка під Одесою, що був зруйнований російським ракетним обстрілом. Про це повідомляється на Facebook-сторінці торгівельної мережі.

Як зазначає рітейлер, на центральній алеї встановлено фігурку паризької Ейфелевої вежі, яку в компанії тепер вважають символом відродження магазину та інфраструктури України загалом.

"У 2013-му на честь запуску цього магазину нам подарували метрову фігурку Ейфелевої вежі - як символ Франції - країни, де було засновано Auchan. Але так сталося, що ця фігурка - одна із небагатьох речей, які вціліли після ракетного удару. Нині вона знову прикрашає наш оновлений торговий зал", - йдеться у повідомленні.

На урочисте відкриття приїхала нова очільниця мережі "Ашан Україна" Марта Труш, також у перерізанні стрічки взяла участь голова Фонтанської громади Наталія Крупиця.

Наразі відбудовано лише першу першу частину магазину, який мав 12,5 тисячі квадратних метрів, але в компанії планують продовжувати його відновлення.

Нагадаємо, що ракетний удар по "Рив'єрі" було нанесено 9 травня 2022 року. Хоча фасад ТРЦ не зазнав пошкоджень, значні руйнування отримала задня його частина, зокрема в "Ашану" найбільше постраждали виробничі цехи, офіс та кулінарія, які ще доведеться відновлювати.