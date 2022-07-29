NOVUS у Retroville знову запрацював, відновившись після ракетного удару

На відкритті було все: вітання і щирі посмішки, сльози радості відвідувачів і співробітників, нагородження працівників-героїв, що продовжували виконувати свою роботу і навіть жили у магазині, щоб забезпечувати функціонування мережі. Як кажуть у компанії, відкривались з великим трепетом, начебто вперше.

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Світлана Данько – директор департаменту категорійного менеджменту тривалий час мешкала у магазині, коли почалася повномасштабна війна. Все для того, щоб люди мали харчі: "Особисто для мене це було про відповідальність до людей, про продовольчу безпеку. Про те, щоб бути з киянами, що не поїхали, до кінця. І надати їм можливість отримати харчування. Це мій особистий внесок у перемогу і спокій людей"

20 березня ТРЦ і БЦ Retroville зазнав ворожого обстрілу, що призвело до понівечення магазину NOVUS, який там знаходиться. Ілона Логвінова – завідувачка власним виробництвом NOVUS знаходилася під час ракетного удару безпосередньо у магазині на робочому місці. Пам’ятає все, ніби це було вчора, але воліла б забути.

"Був дуже сильний вибух, стеля впала на мене і я почала звідти вибиратися. Ти біжиш, переступаєш через скло, навколи все розкидано, там іскрить, там вода на мене ллється. І я розуміла, що там є ще люди. Все як у фільмі жахів",– пригадує страшний день Ілона.

Наразі магазин відновили і він розпочав роботу минулої п’ятниці. У відновлювальні роботи магазину вклали 20 мільйонів гривень.

"Нашим з вами спільним бажанням було знову побачити NOVUS у Retroville. З’їсти булочку з кавою і купити щось до вечері саме в цьому магазині, бо він не просто флагман, а ще і символ відродження нашої столиці",– ділиться PR-менеджер мережі Кристина Івченко.

У мережі розповідають, що до відродження магазину, саме так компанія називає повторне відкриття, готувались дуже ретельно, сподіваючись, що відвідувачі ще дужче полюблять цей магазин.

"Це місце бачило багато посмішок, зустріло тисячі сімей, воно має свою життєву історію. І неодмінно мусить продовжувати свій шлях, жити, приносити радість і користь нашим відвідувачам. З Відродженням, наш флагман! Раді знову бачити наших постійних покупців і нові обличчя. Ви неодмінно вдруге закохаєтесь у цей NOVUS",– ділиться генеральний директор мережі Марк Петкевич.

Олексій Панасенко – операційний директор мережі: "Багато говорять про те, що бізнес – це податки. Ми наповнюємо бюджет країни і в цей час це дуже важливо. Але насамперед для нас важливі наші покупці, люди, які нам довіряють. Ми не можемо не виправдовувати їхню довірю кожного дня. Для них наші магазини – це осередок спокою."

За майже два роки роки роботи покупці звикли до широкого асортименту, акційних пропозицій, ексклюзивів. Тож, як зізнаються в Новус, просто не могли розчарувати покупців, тому підготували вдосталь знижок і повернули вже знайомі і такі рідні людям відділи. Знову запрацював острів "Майстри Шоколаду", де можна випити кави з цукерками або тістечками власного виробництва, а також підібрати різні види шоколаду та цукерок на подарунок у фірмовій упаковці. Вітрини багаті різноманітним асортиментом: тарталетки, макарони, зефір, шоколадні цукерки, тістечка. Але є і більш нестандартні смаки для тих, кого солодкими кондитерськими виробами вже не задовольниш, наприклад, солоні цукерки. Острів "Майстри Шоколаду", як і асортимент, представлений ексклюзивно у NOVUS Retroville.

Кафе The Lunch також повноцінно працює. В компанії запевняють, що нагодують увесь Виноградар і голодним точно ніхто не залишиться. Адже у фуд-зоні можна підкріпитися смачними стравами – з’їсти поживний ланч, або перекусити після роботи. Готують гарячу піцу, соковиті бургери, млинці з різною начинкою, хачапурі, ароматну каву, а також повноцінні обіди.

Для справжніх поціновувачів паназійської кухні відновили острів The Lunch Asia. Свіжовиготовлені суші, пікантні WOK-страви, Рамен, Том ям. До речі, на комплекти ролів діє знижка -30%.

"Кожне відкриття для нас особливе, адже це маленький крок до великого відновлення країни. А відновлення нашого флагманського магазину NOVUS у Retroville – вже великий крок. Робимо його, затамувавши подих! І з вірою, що магазин знову приноситеме радість, комфорт і звісно смачні продукти кожному з відвідувачів",– діляться у компанії.

Клієнти питали нас чи повернеться великий вибір продуктів. Так, наша команда зробила все, щоб зайшовши до магазину, ви знову знайшли саме свою улюблену шоколадку. Також цікавились чи повернуться акції. І знову так, багато вигідних пропозицій діють на якісні імпортні товари, базові повсякденні за дуже демократичними цінами, і різне корисне для оселі",– розповідає PR-менеджер мережі Кристина Івченко.

З нагоди відродження магазину мережа робить багато вигідних пропозицій: -25% на будь-яку другу піцу, знижки на овочі та фрукти, м’ясні та рибні вироби, а також пропонує особливі умови для клієнтів, котрі люблять робити покупки про запас. Діятиме пропозиція "Оптом дешевше" з вигідніми цінами на безліч товарів при купівлі від декількох одиниць. Тут і продукти харчування, і непродовольчі товари, алкогольні та безалкогольні напої. У пропозиції беруть участь різні категорії, а отже кожен знайде щось своє.

У магазині працюють всі відділі власного виробництва Майстри Смаку: охолоджене м’ясо, риба, пекарня, де регулярно випікають свіжі вироби, кондитерські вироби (тістечка, торти), широкий вибір готових домашніх страв кулінарії. Магазин працюватиме за графіком 8:00 – 22:00.