"Ашан" открыл восстановленный после ракетного удара гипермаркет в Одессе (ФОТО)

"Ашан" 21 апреля заново открыл свой гипермаркет в ТРЦ Riviera на территории села Фонтанка под Одессой, разрушенный российским ракетным обстрелом. Об этом сообщается на Facebook-странице торговой сети.

Как отмечает ритейлер, на центральной аллее установлена фигурка парижской Эйфелевой башни, которую в компании теперь считают символом возрождения магазина и инфраструктуры Украины в целом.

"В 2013-м в честь запуска этого магазина нам подарили метровую фигурку Эйфелевой башни – как символа Франции – страны, где был основан Auchan. Но так случилось, что эта фигурка – одна из немногих вещей, которые уцелели после ракетного удара. Сейчас она снова украшает наш обновленный торговый зал", – говорится в сообщении.

На торжественное открытие приехала новая глава сети "Ашан Украина" Марта Труш, также в перерезке ленточки приняла участие глава Фонтанской общины Наталья Крупица.

В настоящее время отстроена только первая первая часть магазина, который имел 12,5 тысячи квадратных метров, однако в компании планируют продолжать его восстановление.

Напомним, что ракетный удар по "Ривьере" был нанесен 9 мая 2022 года. Хотя фасад ТРЦ не получил повреждений, значительные разрушения получила задняя его часть, в частности у "Ашана" больше всего пострадали производственные цеха, офис и кулинария, которые еще предстоит восстанавливать.