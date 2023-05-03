JYSK збільшив експорт меблів з України в 1,5 рази і перевершив довоєнні показники

Скандинавська мережа магазинів для дому JYSK у квітні 2023 року експортувала меблів з України на 2,11 млн євро. Про це повідомив Country Manager JYSK в Україні Євген Іваниця агентству "Інтерфакс-Україна".

Таким чином компанія експортувала у квітні 2023 року на 46,7%, ніж за аналогічний період в 2022 році.

“Тішить, що у квітні JYSK загалом збільшив обсяг закупівель товарів в Україні не лише порівняно з 2022 роком, коли експортувалося продукції на 1 млн 438 тис євро, а і з довоєнним 2021 роком з 1 млн 704 тис євро”, - заявив Country Manager JYSK в Україні Євген Іваниця.

Зокрема, як пояснив Іваниця, в Хмельницькому ТОВ "Акорд" виробляє серію меблів Billund, названу на честь невеликого міста в Ютландії.

Як раніше Євген Іваниця розповідав в інтерв’ю Delo.ua, на 2022 фінансовий рік було заплановано відкриття 14-ти магазинів, але втрутилася війна і компанія встигла відкрити лише 7 магазинів.

JYSK втратив чи вимушений був закрити 7 діючих магазинів через руйнацію та/чи окупацію частини території України. Мова йде про магазини в таких містах як, Херсон, Мелітополь, Нова Каховка, Гостомель, Миколаїв. Це завдало збитків компанії на більше ніж 100 млн гривень, і це лише собівартість обладнання і товарів.

Тобто 1-го вересня 2022 року, на початок 2023 фінансового року, мережа JYSK в Україні нараховувала ті ж самі 80 торгових точок плюс онлайн-магазин.

Нагадаємо, JYSK вирішив на початку червня відновити роботу магазину в Retail Park Bucha, який відкрили у Бучі у грудні 2021-го у новому форматі 3.0.