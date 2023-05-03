JYSK увеличил экспорт мебели из Украины в 1,5 раза и превзошел довоенные показатели

Скандинавская сеть магазинов для дома JYSK в апреле 2023 года экспортировала мебели из Украины на 2,11 млн. евро. Об этом сообщил Country Manager JYSK в Украине Евгений Иваница агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, компания экспортировала в апреле 2023 года на 46,7%, чем за аналогичный период в 2022 году.

"Радует, что в апреле JYSK в целом увеличил объем закупок товаров в Украине не только по сравнению с 2022 годом, когда экспортировалось продукции на 1 млн 438 тыс евро, но и с довоенным 2021 годом с 1 млн 704 тыс евро", - заявил Country Manager JYSK в Украине Евгений Иваница.

В частности, как объяснил Иваница, в Хмельницком ООО "Аккорд" производит серию мебели Billund, названную в честь небольшого города в Ютландии.

Как ранее Евгений Иваница рассказывал в интервью Delo.ua, на 2022 финансовый год было запланировано открытие 14 магазинов, но вмешалась война и компания успела открыть всего 7 магазинов.

JYSK потерял или вынужден был закрыть 7 действующих магазинов из-за разрушения и/или оккупации части территории Украины. Речь идет о магазинах в таких городах как Херсон, Мелитополь, Новая Каховка, Гостомель, Николаев. Это нанесло убытки компании на более чем 100 млн гривен, и это только себестоимость оборудования и товаров.

То есть 1-го сентября 2022 года, на начало 2023 финансового года, сеть JYSK в Украине насчитывала те же 80 торговых точек плюс онлайн-магазин.

Напомним, JYSK решил в начале июня возобновить работу магазина в Retail Park Bucha, который был открыт в Буче в декабре 2021-го в новом формате 3.0.