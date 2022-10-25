"Потребителю следует ожидать дальнейшего роста цен на товары", - Евгений Иваница, JYSK

По состоянию на начало августа более 6 млн украинцев стали вынужденными переселенцами, которые из-за войны покинули свои дома и переехали в безопасные места. Это привело к большому спросу на такие товары, как подушки, одеяла, матрасы и т.п., которые нужны для обустройства. О спросе и ценах на товары для дома, покупательной способности украинцев во время войны и поддержке отечественного производителя рассказал Country Manager JYSK в Украине Евгений Иваница.

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Несмотря на войну, новые торговые точки JYSK открывают свои двери для украинцев. До полномасштабной войны в компании заявляли, что к концу 2022 планируют открыть 100 магазинов. Удается ли выполнить план?

– Нет, не удается. Война корректирует наши планы и это новая реальность для любого бизнеса.

В JYSK финансовый год длится с сентября по август. В 2021 финансовом году (с 1 сентября 2020-го до конца августа 2021-го) было открыто 14 магазинов и сеть насчитывала 80 действующих магазинов и онлайн-магазин.

На 2022 финансовый год, было запланировано открытие тех же 14 магазинов, но вмешалась война и компания успела открыть лишь 7 магазинов.

К сожалению, JYSK потерял или вынужден был закрыть 7 действующих магазинов из-за разрушения и/или оккупации части территории Украины. Речь идет о магазинах в таких городах как Херсон, Мелитополь, Новая Каховка, Гостомель, Николаев. Это нанесло убытки компании на более чем 100 млн гривен, и это только себестоимость оборудования и товаров.

То есть 1-го сентября 2022 года, на начало 2023 финансового года, сеть JYSK в Украине насчитывала те же 80 торговых точек плюс онлайн-магазин.

Так что, праздновать юбилейный 100-й магазин JYSK мы, скорее всего, будем уже после победы Украины.

Однако это не означает, что развитие JYSK остановилось в Украине.

14 октября 22 года был открыт 81-й магазин JYSK в Украине - в ТЦ ХепиМолл в Ровно. Продолжаются перестраиваться существующие магазины и подписываться новые договоры аренды. Так, запланировано открытие новых торговых точек в Ивано-Франковске, Киеве, Львове.

В то же время, часть из запланированных ранее новых проектов в Запорожье, Харькове заморожена потому, что безопасность работников и клиентов остается приоритетом для JYSK.

Удалось ли сохранить команду? Как вы поддерживаете сотрудников?

- До войны у компании было 778 сотрудников, в настоящее время штат незначительно сократился и составляет 749 человек. Из них 626 человек работают в Украине. Часть защищает Украину в рядах ВСУ, часть уехала за границу или все еще находится на оккупированной территории.

Из тех коллег, кто выехал за границу, подавляющее большинство продолжают работать удаленно на украинский офис или в магазинах сети JYSK. География вынужденной временной миграции впечатляет, работники JYSK Украина работают в более чем 20 странах мира: Канада, Дания, Ирландия, Грузия, Германия, Польша и тд.

Выросла ли стоимость аренды помещений с начала полномасштабной войны?

- Нам удалось прийти к соглашению с арендаторами о стоимости аренды на период военного положения. В большинстве случаев у нас есть полное взаимопонимание и партнерские отношения с торговыми центрами. Отношения с арендодателями прозрачны и партнеры обладают полной информацией об объемах продаж и заинтересованы в том, чтобы мы все вместе прошли через эти сложные времена с минимальными потерями.

Итак, вы продолжите инвестировать?

– Да, во время войны мы инвестируем и продолжим это делать. Мы будем открывать новые магазины и перестраивать запланированные торговые точки. В некоторых магазинах мы планировали увеличить площадь помещений и складов, потому что условия и эффективность труда требуют этих изменений.

Конечно, сейчас риск инвестиций вырос, но если компания хочет развиваться и поддерживать Украину, это нужно делать. Мы считаем, что бизнесы должны работать, создавать рабочие места, платить налоги и таким образом поддерживать экономику. JYSK показывает пример другим.

JYSK не только импортирует социально важные товары в Украину, но закупает их у украинских производителей для экспорта в европейские магазины сети. Таким образом, JYSK продолжает поддерживать и помогать украинским производителям развивать их бизнес.

Сколько товаров, производимых в Украине, реализуют в JYSK?

– Доля товаров изготовленных в Украине составляет около 15% в структуре продаж магазинов JYSK в Украине. Остальные товары поставляются из европейских дистрибуционных центров, где производителями являются страны всего мира. На эти же дистрибуционные центры поставляют товары украинские поставщики, с которыми сотрудничает JYSK.

Сколько украинских поставщиков прекратили сотрудничество с вами из-за войны? Удалось ли найти новых?

- В начале войны часть поставщиков JYSK прекратили свою деятельность, но сейчас подавляющее большинство уже возобновили деятельность и объемы и сотрудничают с нами.

Поиск поставщиков – длительное и кропотливое дело, производители должны отвечать многим требованиям сети. Так что поиск новых поставщиков не прекращался не на мгновение, ведь пройдет много времени перед тем, как они начнут экспортировать свою продукцию для продажи в сети JYSK.

Изменилось ли поведение покупателей? На какие товары вырос спрос?

– С началом войны в наших магазинах волнами раскупали надувные и обычные матрасы, одеяла, подушки, постельное белье. Это обусловлено тем, что многие переезжали в более безопасные города и им нужно было обустроиться на новых местах. А вот продажи товаров для сада упали. Особенностью октября стал рост спроса на элементы питания, батарейки, свечи, что связано с массовыми обстрелами мирных городов россиянами.

Упала ли покупательная способность украинцев? Упал или вырос средний чек?

- Выручка сети JYSK Украина в 2022 финансовом году по сравнительным магазинам приросла на 3,5% по отношению к 2021 году. Это наименьший прирост за последние 15 лет, однако, учитывая, что более полуфинансового года Украина защищается от интервенции соседней страны, этот результат превысил наши самые смелые ожидания.

Отдельно следует отметить, что в марте-мае не работал онлайн-магазин JYSK. В первый месяц (в июне) после возобновления его деятельности было принято более 20 тысяч заказов, а уже в августе более 25 тысяч, что больше чем на 50%, если сравнивать с прошлым годом.

Следует ли ожидать повышения цен на товары?

– JYSK последовательно работает над удержанием роста цен товаров в сети. Несмотря на то, что часть украинских производителей и поставщиков вынуждены стремительно поднять цены (например, стоимость матраса, изготовленного в Украине, увеличилась на 50%), объясняя это подорожанием энергоресурсов, сырья и других составляющих себестоимости. Закупочные цены на импортные товары тоже растут. Основным драйвером роста на импортные товары есть девальвация гривны.

В общем, на мой взгляд, потребителю следует ожидать дальнейшего роста цен на товары. В настоящее время бизнес сдерживает повышение цен путем уменьшения маржинальности товаров и товарных запасов со старой более низкой себестоимостью. Количество таких товаров ограничено и затратная часть растет, к примеру, транспортные расходы возрастают в разы, поэтому тенденция поднятия цен сохранится.

Были ли проблемы с внесением ваших категорий товара в список критического импорта?

– Была целая эпопея с критическим импортом. Изначально наши товары не внесли в список критического импорта. Мы писали много писем в Кабмин и Минэкономики. После этого в список попала часть нашего ассортимента. Потому мы сначала начали импортировать эту группу товаров. Затем, учитывая сокращение товарных запасов на магазинах, мы открыли доступ ко всему ассортименту и начали его завозить, хотя не понимали, когда будем иметь возможность за него платить.

Есть ли проблемы с цепочкой поставок из-за больших очередей на границе?

- На границах до сих пор большие очереди на выезд и въезд. Спрос на автомобильные транспортные перевозки существенно возрос из-за того, что большую часть грузов, которые ранее экспортировали или импортировали с помощью морского транспорта, перемещают с помощью автомобильного. Поэтому людям приходится больше времени ждать своего товара, а это нехорошо.

Автомобили по несколько дней стоят на границе, и это становится дополнительным фактором роста цен на перевозку. А рост стоимости перевозки в свою очередь влияет на себестоимость и цену товара для потребителя.

Очень важно увеличить пропускную способность на границе. Благодаря этому ускорится товарооборот и увеличится наполнение бюджета страны. А это очень важно в условиях войны.