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Категория
Бизнес
Дата публикации

В Украине запустили маркетплейс для поддержки экспорта и отечественных производителей

В Украине запустили маркетплейс для поддержки экспорта и отечественных производителей
Фото: скриншот видео

Маркетплейс Made with bravery – электронная площадка, на которой продаются отечественные товары, а 5% стоимости товара направляется в фонд United24. 

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Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы запускаем официальный маркетплейс Украины Made With Bravery, чтобы презентовать наших производителей миру. Сильных и креативных. 5% стоимости товара направляется United24. Поэтому каждая покупка – это кирпич, который поможет отстроить Украину", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что маркетплейс Made with bravery будет помогать развитию украинского бизнеса и восстановлению Украины.

Цель маркетплейса – объединить в сообщество украинских производителей, популяризировать украинское за рубежом и способствовать экспорту украинских товаров.

На маркетплейсе представлены вещи разных категорий для разных возрастов и полов: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома. А также доступны еда и напитки, которые имеют длительный срок годности и которые можно доставлять.

Напомним, что Литва освободила некоторых украинских ФЛП от налогов.