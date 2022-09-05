Милитари, алкоголь и еда: какие товары пользуются спросом у украинцев с начала полномасштабной войны

Из-за войны потребительская корзина украинцев существенно изменилась, а также категории бытовых товаров, которые покупают в зависимости от потребности и сезона. К примеру, если раньше сезон консервации начинался летом, то в этом году он стартовал месяцем ранее. Также раньше не было высокого спроса на товары милитари, летом на обогреватели и ряда других категорий. Что украинцы покупали больше всего за время войны, рассказали участник RAU-вебинара "Потребительский спрос во время войны".

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С начала войны на омниканальном сайте "Эпицентр К" изменилась динамика поиска. В компании подчеркнули, что многие категории товаров были в ТОПе, которые не присущи этому периоду года.

К примеру, с начала войны пользовались спросом генераторы (2700%), надувные матрасы (1184), спальные мешки (1510%), павербанки (869%). Также наблюдается большой спрос на категорию товаров милитари, например ручные фонари (838%), рации (659%), тактические рюкзаки (201%) и другие. При этом многие украинцы покупают кормов для кошек и собак (548%), переноски для животных (140%). За март-апрель большой спрос был на макароны (256%), еду быстрого приготовления (539%) и крупы (228%).

ТОП товары за март-апрель:

Матрац. Канистра пластиковая.

Спички. Стики для iqos. Корм (для животных). Повербенк. Мука. Подгузники. Пеленки компактные.



В июле 2022 года был стремительный рост курса валют, что привело к росту цен на бытовые товары и электронику. Потому украинцы стали чаще покупать товар из этой категории.

В ТОП товары попали:

Ноутбуки. сушильные машины. Блендеры. Стиральные машины. Кофемашины. Электрическая зубная щетка.

Масляные обогреватели. Наборы кастрюль.

С середины лета начинается сезон консервирования, но в этом году он стартовал кварталом раньше. В компании связывают это с военным положением потому, что многие помогают ВСУ и передают такую еду на фронт.

Когда произошел дефицит топлива, это стимулировало спрос на товары альтернативной энергетики. Тогда огромный спрос был на самокаты, электростанции, солнечные батареи, энергосберегающие устройства.

Из-за внутренней миграции изменился портрет покупателя и география. Возросла доля клиентов в Полтавской и Львовской области. Также многие люди начали пользоваться сайтом в других странах, как Польша, Франция, Венгрия, Германия.

В компании отмечают, что увеличился спрос на товары украинских производителей и доля запросов на сайте на украинском языке.

Экзотика и алкоголь

В сервисе доставки товаров и продуктов Glovo рассказали, что во время войны больше вырос спрос на овощи и фрукты, алкогольные напитки, яйца и сигареты. Но больше всего заказывали овощи, фрукты и экзотические товары, например, коктейльные помидоры и креветки. Эти товары больше всего заказывали на Западе Украины.

А, например, в Кривом Роге, то есть на Востоке, наиболее популярны стали блюда быстрого приготовления. Это связано с тем, что на Востоке страны из-за постоянных обстрелов у людей меньше времени, чтобы готовить, поэтому предпочитали пищу быстрого приготовления.

Падение среднего чека

По данным сервиса Zakaz.ua, в марте-апреле был тренд по частому заказу, но небольшими чеками. Если раньше клиент покупал, например, в среднем на 4-5 тысяч, то в этот период потребители покупали на 1,5-2 тысяч гривен, но чаще. Это связано с тем, что людям не хватало денежных ресурсов для того, чтобы закупить продукты надолго. То есть бизнес и клиенты сокращали свои запасы из-за затруднительного финансового положения.

По продуктам, по состоянию на март-август прирост был в бакалейной категории, кондитерские изделия, рыба и морепродукты, товары для животных. Также очень много заказывали алкоголь. Падение заказов было в категории молочных продуктов, овощей и фруктов.

До войны пользовались спросом бананы, конфеты, картофель, яйца и прочее. А с начала войны топ продуктами стали: бананы, питьевая вода, соль, сливочное масло, гречка, сахар, хлеб, макаронные изделия и прочее. А в феврале-апреле люди много покупали консерв, соль, соду, гречку, сахар и уксус.

В географическом разрезе до войны в топ входили такие города Украины, как Киев, Харьков, Одесса. После начала полномасштабной войны ТОП-3 городов по количеству заказов стали – Киев, Львов, Днепр.