Мілітарі, алкоголь та їжа: які товари користуються попитом у українців з початку повномасштабної війни

Через війну споживчий кошик українців суттєво змінився, а також категорії побутових товарів, які купують залежно від потреби та сезону. Наприклад, якщо раніше сезон консервації розпочинався влітку, то цього року він стартував на місяць раніше. Також раніше не було високого попиту на товари мілітарі, обігрівачі влітку та низку інших категорій. Що українці купували найбільше за час війни, розповіли учасник RAU-вебінара "Споживчий попит під час війни".

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З початку війни на омніканальному сайті "Епіцентр К" змінилась динаміка пошуку. В компанії підкреслили, що багато категорій товарів були в ТОПі, які не притаманні цьому періоду року.

Наприклад, з початку війни користувалися попитом генератори (2700%), надувні матраци (1184), спальні мішки (1510%), павербанки (869%). Також спостерігається великий попит на категорію товарів мілітарі, наприклад, ручні ліхтарі (838%), рації (659%), тактичні рюкзаки (201%) та інші. При цьому багато українців купляють кормів для котів і собак (548%), переноски для тварин (140%). За березень-квітень великий попит був на макарони (256%), їжу швидкого приготування (539%) та крупи (228%).

ТОП товари за березень-квітень:

Матрац. Каністра пластикова.

Сірники. Стіки для iqos. Корм (для тварин). Павербенк. Борошно. Підгузки. Пелюшки компактні.



У липні 2022 року був стрімкий рост курсу валют, що призвело до росту цін на побутові товари та електроніку. Тому українці стали частіше купляти товар з цієї категорії.

В ТОП товари попали:

Ноутбуки. Сушильні машини. Блендери. Пральні машини. Кавові машини. Електрична зубна щітка.

Масляні обогрівачі. Набори кастрюль.

З середини літа починається сезон консервування, але цього року він стартував на квартал раніше. В компанії пов'язують це з воєнним станом тому, що багато людей допомагають ЗСУ та передають таку їжу на фронт.

Коли стався дефіцит палива це стимулювало попит на товари альтернативної енергетики. Тоді великий попит був на самокати, електростанції, сонячні батареї, енергозберігаючі пристрої.

Через внутрішню міграцію змінився портрет покупця та географія. Збільшилась частка клієнтів в Полтавській і Львівській області. Також багато людей почали користуватися сайтом в інших країнах, як Польща, Франція, Угорщина, Німеччина.

В компанії зазначають, що збільшився попит на товари українських виробників та частка запитів на сайті на українській мові.

Екзотика та алкоголь

У сервісі доставки товарів та продуктів Glovo розповіли, що під час війни найбільше зріс попит на овочі і фрукти, алкогольні напої, яйця та цигарки. Але більш за все замовляли овочів, фруктів та екзотичних товарів, наприклад, коктейльні помідори та креветки. Ці товари більш всього замовляли на Заході України.

А, наприклад, у Кривому Розі, тобто на Сході, найбільш популярними стали страви швидкого приготування. Це пов'язано з тим, що на Сході країни через постійні обстріли люди мають менше часу, щоб готувати, тому віддавали перевагу їжі швидкого приготування.

Падіння середнього чеку

За даними сервісу Zakaz.ua, в березні-квітні був тренд на часте замовлення, але невеликими чеками. Якщо раніше клієнт покупав, наприклад, в середньому на 4-5 тисяч, то в цей період споживачі купляли на 1,5-2 тисячі гривень, але частіше. Це було пов'язано з тим, що людям не вистачало грошових ресурсів для того, щоб закупити продукти надовго. Тобто бізнес і клієнти скорочували свої запаси через скрутне фінансове становище.

Щодо продуктів, станом на березень-серпень приріст був у бакалійній категорії, кондитерські вироби, риба та морепродукти, товари для тварин. Також дуже багато замовляли алкоголю. Падіння замовлень було у категорії молочних продуктів, овочей та фруктів.

До війни користувалися попитом банани, цукерки, картопля, яйця та інше. А з початку війни топ продуктами стали: банани, питна вода, сіль, вершкове масло, гречка, цукор, хліб, макаронні вироби та інше. А у лютому-квітні люди багато купляли консерв, сіль, соду, гречку, цукор та оцет.

В географічному розрізі до війни в топ входили такі міста Украіїни, як Київ, Харків, Одеса. Після початку повномасштабної війни ТОП-3 міст за кількістю замовлень стали - Київ, Львів, Дніпро.