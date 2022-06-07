Здорове харчування та напівфабрикати: як компанія FoodEx всупереч кризам у країні продовжує запускати нові проекти

Підприємець Світлана Котенко для запуску компанії FoodEx залучила свого брата та знайомих, щоб разом просувати ідею здорового харчування та побудувати успішний проект. Однак на шляху розвитку бізнесу довелося пережити кілька криз, але, незважаючи на труднощі, компанія продовжує розвиватися.

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2012 року українська підприємниця Світлана Котенко разом зі своїм братом вирішили побудувати сімейний бізнес та зайнятися доставкою органічної фермерської продукції. Вони назвали компанію FoodEx, а в процесі опрацювання бізнес-плану, спілкування з дієтологами та шеф-кухарями вже у 2014 році зрозуміли, що хочуть доставляти не просто органічні продукти, а комплексні обіди здорового харчування, адже на той час мало хто розумів цінність такого раціону.

“Якщо ми згадаємо 2014 рік, коли були події на Майдані та початок війни, у цей період ми трансформували доставку фермерських продуктів у доставку здорового харчування. Ми бачили, яка ситуація в країні, але заспокоювали себе тим, що поки налагодимо всі бізнес-процеси, то, можливо, в Україні все налагодиться”, - згадує Світлана.

У 2013-2014 роках в Україні відбулася революція та розпочалася війна на Донбасі. У той момент компанія активно почала розвивати свій бізнес, але ситуація в країні насторожувала підприємців-початківців. У результаті вони не відмовилися від ідеї та продовжили займатися своєю справою, бо хотіли, щоб якнайбільше українців харчувалися здоровою їжею.

Лікар-дієтолог розробляє меню

У підприємців не було грошей, щоб орендувати цілу кухню та найняти кухарів. Тому Світлана з братом знайшли кухню з персоналом на аутсорсі, які погодилися готувати комплексні обіди.

Ми зрозуміли, що можемо звернутися до підрядників, дати наші техкарти та рецептуру. Тоді була криза 2014 року і відвідуваність у ресторанах впала, але ми змогли знайти компанію, яка до кризи готувала обіди для дитячих садків та банків. А з приходом кризи вони втратили цих клієнтів, тож погодилися працювати з нами. Світлана Котенко Співробітниця компанії FoodEx

Світлана займалася маркетингом, а брат організував доставку. Згодом з'явилися перші клієнти, серед яких Світлана знайшла інвестора. Клієнт FoodEx повірив у ідею Світлани та інвестував у компанію $50 тисяч.

“Ми по крихтах збирали клієнтів, яким потрібно було пояснювати, наскільки здорове харчування може покращити життя людини. Потім до нас звернувся один клієнт, який став нашим інвестором. Він вклав гроші у наш проект, що дало нам змогу найняти співробітників, переїхати, облаштувати свою кухню та придбати обладнання”, - каже Світлана.

У результаті компанія продовжила розвиватись і за кілька років від кухні на аутсорсі підприємці змогли масштабуватись та зняти в оренду кухню площею 600 кв метрів, найняти людей, купити все необхідне обладнання, щоб продовжити діяльність, незважаючи на кризу в країні.

Нове випробування

Через півтора роки компанія почала заробляти, запустила продаж франшизи та розробила нові проекти. Так, у FoodEx за допомогою шеф-кухарів та дієтологів розробили 22 програми здорового харчування. Також у компанії почали тестувати новий проект – їжа в банках. Але ця ідея так і залишилася у розробці.

У 2019 році у світі розпочалася пандемія COVID-19, а в Україні перші захворювання були зафіксовані на початку 2020 року. Через пандемію багато бізнесу постраждали, особливо сфера громадського харчування.

За словами Світлани, перший локдаун був справжнім випробуванням для компанії, оскільки купівельна спроможність українців упала. Вона розповіла, що у карантин усі гуру ресторанного бізнесу рекомендували скоротити бюджети на маркетинг та операційні витрати, а співробітників перевести на часткову зайнятість.

"Ми, послухавши всі рекомендації, зробили навпаки, тобто сфокусувалися на розвитку компанії. У результаті в березні 2021 року ми ризикнули і запустили новий напрямок – заморожені обіди “ice food”, – зазначила вона.

"Ice food" - це заморожена готова до вживання їжа. Кухарі готували заморожений борщ, супи, комплексні обіди та м'ясні продукти з терміном зберігання у морозильці - 6 місяців. Основна мета проекту полягала в тому, що багато людей сиділи вдома на карантині і, незважаючи на це, їм не завжди вистачало часу приготувати їжу. А заморожена та готова до споживання їжа в даному випадку була гарним рішенням.

У результаті доставка здорового харчування та розвиток проекту замороженої готової до споживання їжі давали можливість компанії продовжувати роботу незважаючи на кризу.

Здорова їжа від FoodEx

Чергова криза, але вже через повномасштабну війну в Україні

24 лютого, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, компанія не припинила своєї діяльності. У перший день обстрілів деякі кур'єри все ж таки вирушили доставляти замовлення, які клієнти зробили заздалегідь не підозрюючи, що саме 24 лютого армія РФ почне обстрілювати та штурмувати українські міста.

Основна кухня FoodEx знаходиться у Києві, а в інших містах їх відкривали за франшизою. Коли Київ був під постійним обстрілом, у компанії ухвалили рішення не здійснювати доставку, а використати наявні потужності для приготування їжі військовим, пожежникам, поліції, теробороні та багатодітним сім'ям. На той час здорове харчування доставляли клієнтам лише у Львові.

Повномасштабна війна призвела до того, що компанія перестала заробляти, тому Світлана з командою зверталися до різних фондів, щоб залучити фінансування і продовжити годувати людей і українських захисників.

Команда FoodEx

Близько 47 днів команда разом зі своїми сім'ями жили на виробництві, бо там було безпечно, і треба було продовжувати готувати їжу.

"Ми самоорганізувалися, знаючи, що у нас є продукти, тому зв'язалися з районною адміністрацією Дарницького району і буквально за кілька днів почали готувати їжу", - згадує Світлана.

На сьогоднішній день, коли запитів на обіди від військових та цивільних людей поменшало, у FoodEx вирішили стати партнерами благодійної ініціативи "Життєлюб", в рамках якої вони готують їжу для людей пенсійного віку. Для цього компанія залучила фінансування від Фонду Nova Ukraine, які повністю направили на закупівлю продуктів, щоби продовжити готувати обіди.

У рамках проекту "Життєлюб" компанія FoodEx годує людей пенсійного віку

Наразі команда трансформує своє виробництво, щоб готувати їжу з терміном вживання 6-12 місяців у спеціальній упаковці, яка називається реторт-пакети.

Така їжа зручна у логістиці і для вживання так би мовити у полях. Вже надіслали першу пробну партію такої їжі, яку придбав один фонд, нашим захисникам. Світлана Котенко Співробітниця компанії FoodEx

Заморожені обіди для українських військових

“У 2022 році ми проводили аналіз 2021 року, в результаті якого зрозуміли, що на ринку був 31 гравець із доставки здорового харчування. Незважаючи на велику конкуренцію, ми все ж таки змогли вийти в окупність, оскільки вдалося пояснити споживачам цінність такого харчування. Зараз у нас стоїть таке саме завдання із замороженими готовими до вживання стравами iceFood і готовою їжею у реторт-пакетах UFood", - поділилася планами Світлана.

У компанії сподіваються, що заморожені готові до вживання страви будуть мати попит серед українців.