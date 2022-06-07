Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты

Предпринимательница Светлана Котенко для запуска компании FoodEx вовлекла своего брата и знакомых, чтобы вместе продвигать идею здорового питания и построить успешный проект. Однако на пути развития бизнесу пришлось пережить несколько кризисов, но несмотря на трудности компания продолжает развиваться.

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В 2012 году украинская предпринимательница Светлана Котенко вместе со своим братом решили построить семейный бизнес и заняться доставкой органической фермерской продукции. Они назвали компанию FoodEx, а в процессе проработки бизнес-плана, общения с диетологами и шеф-поварами уже в 2014 году поняли, что хотят доставлять не просто органические продукты, а комплексные обеды здорового питания, ведь в то время мало кто понимал ценность такого рациона питания.

“Если мы вспомним 2014 год, когда были события на Майдане и начало войны, в этот период мы трансформировали доставку фермерских продуктов в доставку здорового питания. Мы видели, какая ситуация в стране, но успокаивали себя тем, что пока настроим все бизнес-процессы, то, возможно, в Украине все наладится”, - вспоминает Светлана.

В 2013-2014 годах в Украине произошла революция и началась война на Донбассе. В тот момент компания активно начала развивать свой бизнес, но ситуация в стране настораживала начинающих предпринимателей. В итоге они не отказались от идеи и продолжили заниматься своим делом, так как хотели, чтобы как можно больше украинцев питались здоровой едой.

Врач-диетолог разрабатывает меню

У предпринимателей не было денег, чтобы арендовать целую кухню и нанять поваров. По этой причине Светлана с братом нашли кухню с персоналом на аутсорсе, которые согласились готовить комплексные обеды.

Мы поняли, что можем обратиться к подрядчикам, дать наши техкарты и рецептуру. Тогда был кризис 2014 года и посещаемость в ресторанах упала, но мы смогли найти компанию, которая до кризиса готовила обеды для детских садов и банков. А с приходом кризиса они потеряли этих клиентов, поэтому согласились работать с нами. Светлана Котенко Совледелица компании FoodEx

Светлана занималась маркетингом, а брат организовал доставку. Со временем появились первые клиенты, среди которых Светлана нашла инвестора. Клиент FoodEx поверил в идею Светланы и инвестировал в компанию $50 тысяч.

“Мы по крупицам собирали клиентов, которым нужно было объяснять, насколько здоровое питание может улучшить жизнь человека. Затем к нам обратился один клиент, который в итоге стал нашим инвестором. Он вложил деньги в наш проект, что дало нам возможность нанять сотрудников, переехать, обустроить свою кухню и приобрести оборудование”, - говорит Светлана.

В итоге компания продолжила развиваться и за несколько лет от кухни на аутсорсе предприниматели смогли масштабироваться и снять в аренду кухню площадью 600 кв метров, нанять людей, купить все необходимое оборудование, чтобы продолжить деятельность несмотря на кризис в стране.

Новое испытание

Спустя полтора года компания начала зарабатывать, запустила продажу франшизы и разработала новые проекты. Так, в FoodEx с помощью шеф-поваров и диетологов разработали 22 программы здорового питания. Также в компании начали тестировать новый проект - еда в банках. Но эта идея так и осталась в разработке.

В 2019 году в мире началась пандемия COVID-19, а в Украине первые заболевания были зафиксированы в начале 2020-го года. Из-за пандемии много бизнеса пострадало, особенно сфера общественного питания.

По словам Светланы, первый локдаун был настоящим испытанием для компании, так как покупательская способность украинцев упала. Она рассказала, что в карантин все гуру ресторанного бизнеса рекомендовали сократить бюджеты на маркетинг и операционные затраты, а сотрудников перевести на частичную занятость.

“Мы, послушав все рекомендации, сделали наоборот, то есть сфокусировались на развитии компании. В итоге в марте 2021 года мы рискнули и запустили новое направление - замороженные обеды “ice food”, - отметила она.

"Ice food" – это замороженная готовая к употреблению еда. Повара готовили замороженный борщ, супы, комплексные обеды и мясные продукты со сроком хранения в морозильной камере - 6 месяцев. Основная цель проекта заключалась в том, что многие сидели дома на карантине и, несмотря на это, им не всегда хватало времени приготовить еду. А замороженная и готовая к употреблению пища в данном случае была хорошим решением.

В итоге доставка здорового питания и развитие проекта замороженной готовой к употреблению пищи позволяли компании продолжать работу несмотря на кризис.

Здоровая еда от FoodEx

Очередной кризис, но уже из-за полномасштабной войны в Украине

24 февраля, когда в Украине началась полномасштабная война, компания не прекратила свою деятельность. В первый день обстрелов некоторые курьеры все же отправились доставлять заказы, которые клиенты сделали заранее не подозревая, что именно 24 февраля армия РФ начнет обстреливать и штурмовать украинские города.

Основная кухня FoodEx находится в Киеве, а в других городах их открывали по франшизе. Когда Киев был под постоянными обстрелами, в компании приняли решение не осуществлять доставку, а использовать имеющиеся мощности для приготовления еды военным, пожарным, полиции, теробороне и многодетным семьям. На тот момент здоровое питание доставляли клиентам только во Львове.

Полномасштабная война привела к тому, что компания перестала зарабатывать, поэтому Светлана с командой обращались в разные фонды, чтобы привлечь финансирование и продолжить кормить нуждающихся людей и украинских защитников.

Команда FoodEx

Около 47 дней команда вместе со своими семьями жили на производстве, так как там было безопасно, и нужно было продолжать готовить еду.

“Мы самоорганизовались, зная, что у нас есть продукты, поэтому связались с районной администрацией Дарницкого района и буквально через несколько дней начали готовить еду”, - вспоминает Светлана.

На сегодняшний день, когда запросов на обеды от военных и гражданских людей стало меньше, в FoodEx решили стать партнерами благотворительной инициативы "Жизнелюб", в рамках которой они готовят еду для людей пенсионного возраста. Для этого компания привлекла финансирование от Фонда Nova Ukraine, которое полностью направила на закупку продуктов, чтобы продолжить готовить обеды.

В рамках проекта "Жизнелюб" компания FoodEx кормит людей пенсионного возраста

Сейчас команда трансформирует свое производство, чтобы готовить еду со сроком употребления 6-12 месяцев в специальной упаковке, которая называется реторт-пакеты.

Такая пища удобна в логистике и для употребления так сказать в полях. Уже была направлена первая пробная партия такой пищи, которую приобрел один фонд, нашим защитникам. Светлана Котенко Совледелица компании FoodEx

Замороженные обеды для украинских военных

“В 2022 году мы проводили анализ 2021 года, в результате которого поняли, что на рынке был 31 игрок по доставке здорового питания. Несмотря на большую конкуренцию, мы все же смогли выйти в окупаемость, потому что удалось объяснить потребителям ценность такого питания. Сейчас у нас стоит такая же задача с замороженными готовыми к употреблению блюдами iceFood и готовой едой в реторт-пакетах UFood”, - поделилась планами Светлана.

В компании надеются, что замороженные готовые к употреблению блюда будут пользоваться спросом среди украинцев.