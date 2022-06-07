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Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты

  • Ева Таранова

    Корреспондент

Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты
Кавер к тексту: Delo.ua

Предпринимательница Светлана Котенко для запуска компании FoodEx вовлекла своего брата и знакомых, чтобы вместе продвигать идею здорового питания и построить успешный проект. Однако на пути развития бизнесу пришлось пережить несколько кризисов, но несмотря на трудности компания продолжает развиваться. 

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В 2012 году украинская предпринимательница Светлана Котенко вместе со своим братом решили построить семейный бизнес и заняться доставкой органической фермерской продукции. Они назвали компанию FoodEx, а в процессе проработки бизнес-плана, общения с диетологами и шеф-поварами уже в 2014 году поняли, что хотят доставлять не просто органические продукты, а комплексные обеды здорового питания, ведь в то время мало кто понимал ценность такого рациона питания. 

“Если мы вспомним 2014 год, когда были события на Майдане и начало войны, в этот период мы трансформировали доставку фермерских продуктов в доставку здорового питания. Мы видели, какая ситуация в стране, но успокаивали себя тем, что пока настроим все бизнес-процессы, то, возможно, в Украине все наладится”, - вспоминает Светлана. 

 В 2013-2014 годах в Украине произошла революция и началась война на Донбассе. В тот момент компания активно начала развивать свой бизнес, но ситуация в стране настораживала начинающих предпринимателей. В итоге они не отказались от идеи и продолжили заниматься своим делом, так как хотели, чтобы как можно больше украинцев питались здоровой едой. 

Фото 2 — Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты
Врач-диетолог разрабатывает меню

У предпринимателей не было денег, чтобы арендовать целую кухню и нанять поваров. По этой причине Светлана с братом нашли кухню с персоналом на аутсорсе, которые согласились готовить комплексные обеды. 

Мы поняли, что можем обратиться к подрядчикам, дать наши техкарты и рецептуру. Тогда был кризис 2014 года и посещаемость в ресторанах упала, но мы смогли найти компанию, которая до кризиса готовила обеды для детских садов и банков. А с приходом кризиса они потеряли этих клиентов, поэтому согласились работать с нами.

Светлана Котенко
Светлана Котенко Совледелица компании FoodEx

Светлана занималась маркетингом, а брат организовал доставку. Со временем появились первые клиенты, среди которых Светлана нашла инвестора. Клиент FoodEx поверил в идею Светланы и инвестировал в компанию $50 тысяч.

“Мы по крупицам собирали клиентов, которым нужно было объяснять, насколько здоровое питание может улучшить жизнь человека. Затем к нам обратился один клиент, который в итоге стал нашим инвестором. Он вложил деньги в наш проект, что дало нам возможность нанять сотрудников, переехать, обустроить свою кухню и приобрести оборудование”, - говорит Светлана. 

В итоге компания продолжила развиваться и за несколько лет от кухни на аутсорсе предприниматели смогли масштабироваться и снять в аренду кухню площадью 600 кв метров, нанять людей, купить все необходимое оборудование, чтобы продолжить деятельность несмотря на кризис в стране.  

Новое испытание 

Спустя полтора года компания начала зарабатывать, запустила продажу франшизы и разработала новые проекты. Так, в FoodEx с помощью шеф-поваров и диетологов разработали 22 программы здорового питания. Также в компании начали тестировать новый проект - еда в банках. Но эта идея так и осталась в разработке. 

В 2019 году в мире началась пандемия COVID-19, а в Украине первые заболевания были зафиксированы в начале 2020-го года. Из-за пандемии много бизнеса пострадало, особенно сфера общественного питания.

По словам Светланы, первый локдаун был настоящим испытанием для компании, так как покупательская способность украинцев упала. Она рассказала, что в карантин все гуру ресторанного бизнеса рекомендовали сократить бюджеты на маркетинг и операционные затраты, а сотрудников перевести на частичную занятость. 

“Мы, послушав все рекомендации, сделали наоборот, то есть сфокусировались на развитии компании. В итоге в марте 2021 года мы рискнули и запустили новое направление - замороженные обеды “ice food”, - отметила она.  

"Ice food" – это замороженная готовая к употреблению еда. Повара готовили замороженный борщ, супы, комплексные обеды и мясные продукты со сроком хранения в морозильной камере - 6 месяцев. Основная цель проекта заключалась в том, что многие сидели дома на карантине и, несмотря на это, им не всегда хватало времени приготовить еду. А замороженная и готовая к употреблению пища в данном случае была хорошим решением.

В итоге доставка здорового питания и развитие проекта замороженной готовой к употреблению пищи позволяли компании продолжать работу несмотря на кризис.

Фото 3 — Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты
Здоровая еда от FoodEx

Очередной кризис, но уже из-за полномасштабной войны в Украине

24 февраля, когда в Украине началась полномасштабная война, компания не прекратила свою деятельность. В первый день обстрелов некоторые курьеры все же отправились доставлять заказы, которые клиенты сделали заранее не подозревая, что именно 24 февраля армия РФ начнет обстреливать и штурмовать украинские города. 

Основная кухня FoodEx находится в Киеве, а в других городах их открывали по франшизе. Когда Киев был под постоянными обстрелами, в компании приняли решение не осуществлять доставку, а использовать имеющиеся мощности для приготовления еды военным, пожарным, полиции, теробороне и многодетным семьям. На тот момент здоровое питание доставляли клиентам только во Львове. 

Полномасштабная война привела к тому, что компания перестала зарабатывать, поэтому Светлана с командой обращались в разные фонды, чтобы привлечь финансирование и продолжить кормить нуждающихся людей и украинских защитников.  

Фото 4 — Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты
Команда FoodEx

Около 47 дней команда вместе со своими семьями жили на производстве, так как там было безопасно, и нужно было продолжать готовить еду. 

“Мы самоорганизовались, зная, что у нас есть продукты, поэтому связались с районной администрацией Дарницкого района и буквально через несколько дней начали готовить еду”, - вспоминает Светлана. 

На сегодняшний день, когда запросов на обеды от военных и гражданских людей стало меньше, в FoodEx решили стать партнерами благотворительной инициативы "Жизнелюб", в рамках которой они готовят еду для людей пенсионного возраста. Для этого компания привлекла финансирование от Фонда Nova Ukraine, которое полностью направила на закупку продуктов, чтобы продолжить готовить обеды.

Фото 5 — Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты
В рамках проекта "Жизнелюб" компания FoodEx кормит людей пенсионного возраста

Сейчас команда трансформирует свое производство, чтобы готовить еду со сроком употребления 6-12 месяцев в специальной упаковке, которая называется реторт-пакеты.

Такая пища удобна в логистике и для употребления так сказать в полях. Уже была направлена первая пробная партия такой пищи, которую приобрел один фонд, нашим защитникам. 

Светлана Котенко
Светлана Котенко Совледелица компании FoodEx
Фото 6 — Здоровое питание и полуфабрикаты: как компания FoodEx вопреки кризисам в стране продолжает запускать новые проекты
Замороженные обеды для украинских военных

“В 2022 году мы проводили анализ 2021 года, в результате которого поняли, что на рынке был 31 игрок по доставке здорового питания. Несмотря на большую конкуренцию, мы все же смогли выйти в окупаемость, потому что удалось объяснить потребителям ценность такого питания. Сейчас у нас стоит такая же задача с замороженными готовыми к употреблению блюдами iceFood и готовой едой в реторт-пакетах UFood”, - поделилась планами Светлана. 

В компании надеются, что замороженные готовые к употреблению блюда будут пользоваться спросом среди украинцев.