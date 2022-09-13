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Бізнес
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В Україні запустили маркетплейс для підтримки експорту та вітчизняних виробників

В Україні запустили маркетплейс для підтримки експорту та вітчизняних виробників
Фото: скріншот відео

Маркетплейс Made with bravery – електронний майданчик, на якому продаються вітчизняні товари, а 5% вартості товару спрямовується до фонду United24.

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Про це у Twitter написав президент України Володимир Зеленський. 

"Ми запускаємо офіційний маркетплейс України Made With Bravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних. 5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - підкреслив Зеленський. 

Президент України Зеленський підкреслив, що маркетплейс Made with bravery допомагатиме розвитку українського бізнесу та відбудові України. 

Мета маркетплейсу - об’єднати у спільноту українських виробників, популяризувати українське за кордоном та сприяти експорту українських товарів.

На маркетплейсі представлені речі різноманітних категорій для різних віку та статі: одяг, взуття, аксесуари, товари для дому. А також доступні їжа й напої, які мають довгий термін придатності та які можна доставляти.

Нагадаємо, що Литва звільнила деяких українських ФОП від податків. 