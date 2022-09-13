В Україні запустили маркетплейс для підтримки експорту та вітчизняних виробників

Маркетплейс Made with bravery – електронний майданчик, на якому продаються вітчизняні товари, а 5% вартості товару спрямовується до фонду United24.

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Про це у Twitter написав президент України Володимир Зеленський.

"Ми запускаємо офіційний маркетплейс України Made With Bravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних. 5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - підкреслив Зеленський.

We are launching the official Ukrainian marketplace @MadeWithBravery to present our makers to the world. Strong and creative. 5% of the item cost goes to United24. That's why every purchase is a brick that can rebuild 🇺🇦. pic.twitter.com/z1UyfTvlq3 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Президент України Зеленський підкреслив, що маркетплейс Made with bravery допомагатиме розвитку українського бізнесу та відбудові України.

Мета маркетплейсу - об’єднати у спільноту українських виробників, популяризувати українське за кордоном та сприяти експорту українських товарів.

На маркетплейсі представлені речі різноманітних категорій для різних віку та статі: одяг, взуття, аксесуари, товари для дому. А також доступні їжа й напої, які мають довгий термін придатності та які можна доставляти.

Нагадаємо, що Литва звільнила деяких українських ФОП від податків.