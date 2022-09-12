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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Литва звільнила деяких українських ФОП від податків: кого це стосується

Литва звільнила деяких українських ФОП від податків: кого це стосується
Фото: depositphotos

Литва заявила про те, що частина українськіих ФОПів, які переїхали до Литви, можуть не платити податки та не заповнювати декларацію. 

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Про це повідомила Литовська податкова інспекція.

Від сплати податків у Литві звільняються ФОПи, які залишили Україну після 24 лютого і працюють за контрактами, укладеними з клієнтами в Україні ще до вимушеного переїзду.

Якщо український ФОП все ж таки укладе нові контракти вже в Литві - він втратить право не платити податки в країні.

Нагадаємо, що у Варшаві відкривається коворкінг для українських стартапів. 