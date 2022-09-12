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Литва освободила некоторых украинских ФОП от налогов: кого это касается
Литва заявила о том, что часть переехавших в Литву украинских ФОП могут не платить налоги и не заполнять декларацию.
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Об этом сообщила Литовская налоговая инспекция.
От уплаты налогов в Литве освобождаются ФОПы, покинувшие Украину после 24 февраля и работающие по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до вынужденного переезда.
Если украинский ФОП все же заключит новые контракты уже в Литве – он потеряет право не платить налоги в стране.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов.