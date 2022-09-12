Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Бизнес
Дата публикации

Литва освободила некоторых украинских ФОП от налогов: кого это касается

Литва освободила некоторых украинских ФОП от налогов: кого это касается
Фото: depositphotos

Литва заявила о том, что часть переехавших в Литву украинских ФОП могут не платить налоги и не заполнять декларацию.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила Литовская налоговая инспекция.

От уплаты налогов в Литве освобождаются ФОПы, покинувшие Украину после 24 февраля и работающие по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до вынужденного переезда.

Если украинский ФОП все же заключит новые контракты уже в Литве – он потеряет право не платить налоги в стране.

Напомним, что в Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов.