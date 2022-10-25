"Споживачу варто очікувати подальшого росту цін на товари", - Євген Іваниця, JYSK

Станом на початок серпня понад 6 млн українців стали вимушеними переселенцями, які через війну залишили свої оселі та переїхали у безпечні місця. Це спричинило великий попит на такі товари, як подушки, ковдри, матраци тощо, які потрібні для облаштування. Про попит та ціни на товари для дому, купівельну спроможність українців під час війни та підтримку вітчизняного виробника розповів Country Manager JYSK в Україні Євген Іваниця.

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Попри війну, нові торговельні точки JYSK відкривають свої двері для українців. До повномасштабної війни у компанії заявляли, що до кінця 2022 року планують відкрити 100 магазинів. Чи вдається виконати план?

- Ні, не вдається. Війна коригує наші плани, і це нова реальність для будь-якого бізнесу.

В JYSK фінансовий рік триває від вересня до серпня. У 2021 фінансовому році (з 1 вересня 2020-го до кінця серпня 2021-го) було відкрито 14 магазинів і мережа нараховувала 80 діючих магазинів та онлайн-магазин.

На 2022 фінансовий рік, було заплановано відкриття тих самих 14-ти магазинів, але втрутилася війна і компанія встигла відкрити лише 7 магазинів.

На жаль, JYSK втратив чи вимушений був закрити 7 діючих магазинів через руйнацію та/чи окупацію частини території України. Мова йде про магазини в таких містах як, Херсон, Мелітополь, Нова Каховка, Гостомель, Миколаїв. Це завдало збитків компанії на більше ніж 100 млн гривень, і це лише собівартість обладнання і товарів.

Тобто 1-го вересня 2022 року, на початок 2023 фінансового року, мережа JYSK в Україні нараховувала ті ж самі 80 торгових точок плюс онлайн-магазин.

То ж, святкувати ювілейний 100-й магазин JYSK ми, скоріше за все, будемо, вже, після перемоги України.

Проте, це не означає, що розвиток JYSK зупинився в Україні.

14-го жовтня 22 року було відкрито 81-й магазин JYSK в Україні - в ТЦ ХепіМолл в Рівному. Продовжуються перебудовуватися існуючі магазини та підписуватися нові угоди оренди. Так, вже заплановано відкриття нових торговельних точок в Івано-Франківську, Києві, Львові.

В той самий час, частина із запланованих раніше нових проєктів у Запоріжжі, Харкові, наразі, заморожено тому, що безпека працівників та клієнтів залишається пріоритетом для JYSK.

Чи вдалося зберегти команду? Як ви підтримуєте співробітників?

- До війни у компанії було 778 співробітників, наразі, штат незначно скоротився і складає 749 осіб. З них 626 людей працюють в Україні. Частина захищає Україну в лавах ЗСУ, частина виїхала за кордон чи все ще перебуває на окупованій території.

З тих колег хто виїхав за кордон, переважна більшість продовжують працювати віддалено на український офіс або у магазинах мережі JYSK. Географія вимушеної тимчасової міграції вражає, працівники JYSK Україна працюють в більше ніж 20-ти країнах світу: Канада, Данія, Ірландія, Грузія, Німеччина, Польща і тд.

Чи зросла вартість оренди приміщень від початку повномасштабної війни?

- Нам вдалося дійти згоди з орендаторами щодо вартості оренди на період воєнного стану. У більшості випадків, в нас є повне взаєморозуміння та партнерські відносини з торговими центрами. Взаємини з орендодавцями прозорі й партнери володіють повною інформацією про об’єми продажів і зацікавлені в тому, щоб ми всі разом пройшли через ці складні часи з мінімальними втратами.

Отже, ви продовжите інвестувати?

- Так, під час війни ми інвестуємо і продовжимо це робити. Ми будемо відкривати нові магазини та перебудовувати ті торговельні точки, які запланували. У деяких магазинах ми запланували збільшити площу приміщень та складів, тому що умови та ефективність праці вимагають цих змін.

Звісно, зараз ризик інвестицій зріс, але якщо компанія хоче розвиватися та підтримувати Україну, то це потрібно робити. Ми вважаємо, що бізнеси повинні працювати, створювати робочі місця, платити податки й таким чином підтримувати економіку. JYSK показує приклад іншим.

JYSK не лише імпортує соціально важливі товари в Україну, а й закуповує їх в українських виробників для експорту в європейські магазини мережі. Таким чином JYSK продовжує підтримувати та допомагати українським виробникам розвивати їх бізнес.

Скільки товарів, вироблених в Україні, реалізують в JYSK?

- Частка товарів виготовлених в Україні складає близько 15% в структурі продажу магазинів JYSK в Україні. Решта товарів постачається з європейських дистрибуційних центрів, де виробниками є країни всього світу. На ці ж дистрибуційні центри постачають товари ті українські постачальники, з якими співпрацює JYSK.

Скільки українських постачальників припинили співпрацю з вами через війну? Чи вдалося знайти нових?

- На початку війни частина постачальників JYSK припинили свою діяльність, але на тепер переважна більшість уже відновили діяльність та обсяги та співпрацюють з нами.

Пошук постачальників — тривала та кропітка справа, виробники мають відповідати багатьом вимогам мережі. То ж пошук нових постачальників не припинявся не на мить, адже спливе багато часу перед тим як вони розпочнуть експортувати свою продукцію для продажу в мережі JYSK.

Чи змінилася поведінка покупців? На які товари зріс попит?

- З початком війни у наших магазинах хвилями розкуповували надувні та звичайні матраци, ковдри, подушки, постільну білизну. Це зумовлено тим, що чимало людей переїжджали в більш безпечні міста і їм треба було облаштуватися на нових місцях. А от продажі товарів для саду упали. Особливістю жовтня став ріст попиту на елементи живлення, батарейки, свічки, що пов'язано з масовими обстрілами мирних міст росіянами.

Чи впала купівельна спроможність українців? Упав чи зріс середній чек?

- Виторг мережі JYSK Україна у 2022 фінансовому році по порівняльних магазинах приріс на 3,5% по відношенню до 2021 року. Це найменший приріст за останні 15 років, проте, зважаючи на те, що більше ніж пів фінансового року Україна захищається від інтервенції сусідньої країни, цей результат перевищив наші самі сміливі очікування.

Окремо потрібно зазначити, що в березні-травні не працював онлайн-магазин JYSK. У перший місяць (у червні) після відновлення його діяльності було прийнято понад 20 тисяч замовлень, а вже у серпні понад 25 тисяч, що більше ніж на 50%, якщо порівнювати з минулим роком.

Чи варто очікувати підвищення цін на товари?

- JYSK послідовно працює над утриманням росту цін товарів в мережі. Не дивлячись на те, що частина українських виробників та постачальників вимушені стрімко підняти ціни (наприклад, вартість матраца виготовленого в Україні збільшилася на 50%), пояснюючи це подорожчанням енергоресурсів, сировини та інших складових собівартості. Закупівельні ціни на імпортні товари також зростають. Основним драйвером росту на імпортні товари є девальвація гривні.

Загалом, на мою думку, споживачу варто очікувати подальшого росту цін на товари. На цей момент бізнес стримує підняття цін шляхом зменшення маржинальності товарів та товарних запасів зі старою нижчою собівартістю. Кількість таких товарів обмежена та й затратна частина зростає, приміром, транспортні витрати зростають в рази, тому тенденція підняття цін збережеться.

Чи були проблеми з внесенням ваших категорій товару до списку критичного імпорту?

- Була справжня епопея з критичним імпортом. Спочатку наші товари не внесли до списку критичного імпорту. Ми писали багато листів у Кабмін та Мінекономіки. Після цього до списку потрапила частина нашого асортименту. Тому ми спочатку почали імпортувати цю групу товарів. Потім, зважаючи на скорочення товарних запасів на магазинах, ми відкрили доступ до всього асортименту і почали його завозити, хоча не розуміли, коли матимемо можливість за нього платити.

Чи є проблеми з ланцюгом постачання через великі черги на кордоні?

- На кордонах й досі великі черги на виїзд та в'їзд. Попит на автомобільні транспортні перевезення суттєво зріс через те, що велику частину вантажів, які раніше експортували чи імпортували з допомогою морського транспорту чи трубопроводів, наразі переміщують з допомогою автомобільного. Тож людям доводиться більше часу чекати на свій товар, а це недобре.

Тож автівки по кілька днів стоять на кордоні, і це стає додатковим чинником росту цін на перевезення. А зростання вартості перевезення, своєю чергою, впливає на собівартість та ціну товару для споживача.

Дуже важливо збільшити пропускну здатність на кордоні. Завдяки цьому пришвидшиться товарообіг і збільшиться наповнення бюджету країни. А це дуже важливо в умовах війни.