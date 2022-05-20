В JYSK решили возобновить работу своего магазина в Буче

Датский ритейлер JYSK решил в начале июня возобновить работу магазина в Retail Park Bucha, который открыли в Буче в декабре 2021-го в новом формате 3.0. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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За время оккупации Бучи захватчики разграбили магазин JYSK в городе, украли много товара, повредили технику. Ритейлер подсчитал, что общие потери магазина в Буче составили почти 8 миллионов гривен, в Гостомеле магазин JYSK вообще уничтожен.

Сейчас коллективы обоих магазинов активно работают над восстановлением магазина JYSK в Буче.

"Собирается мебель, пополняются запасы, полным ходом идет выкладка товара, восстанавливается декор. Несмотря на текущие сложности с логистикой и снабжением, магазин будет восстановлен на 100% и будет соответствовать всем внутренним концептам", — рассказали в компании.

В JYSK отметили, что многие работники магазинов в Буче и Гостомеле пережили тяжелый психологический стресс из-за оккупации, но после этого они хотят продолжать работать.

Другие компании также намерены возобновлять свою работу в Буче, после освобождения города. В частности, компания "Эпицентр" планирует отстроить свои торговые центры в Чернигове, Мариуполе и Буче.