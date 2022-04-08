Ритейлер JYSK приостановил работу в Беларуси

Датский ритейлер JYSK, конкурирующий с IKEA и управляющий магазинами мебели и товаров для дома, объявил о приостановке работы в Республике Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"С 18 апреля временно будет приостановлена работа магазинов и веб-сайта "JYSK Беларусь" до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

Причем останется возможность просматривать товары на сайте, но оформление заказов станет временно недоступным. Заявки, оформленные ранее, компания выполнит.

Магазины JYSK находятся в Минске, Бобруйске, Бресте, Могилеве, Гродно, Молодечно, Пинске. В планах скандинавской компании было открыть в Беларуси в ближайшие 10 лет 25 магазинов.

JYSK — международная розничная сеть, которая присутствует в 45 странах. Ее первый магазин был открыт в Дании в 1979 году.

Ранее ритейлер JYSK, временно приостановил работу своих магазинов в РФ, а затем принял решение об уходе с российского рынка.

Поставки товаров в Беларусь временно прекратила и шведская компания IKEA. Она заявила также о приостановке производственных операций.