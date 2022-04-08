- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
Ритейлер JYSK приостановил работу в Беларуси
Датский ритейлер JYSK, конкурирующий с IKEA и управляющий магазинами мебели и товаров для дома, объявил о приостановке работы в Республике Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Причем останется возможность просматривать товары на сайте, но оформление заказов станет временно недоступным. Заявки, оформленные ранее, компания выполнит.
Магазины JYSK находятся в Минске, Бобруйске, Бресте, Могилеве, Гродно, Молодечно, Пинске. В планах скандинавской компании было открыть в Беларуси в ближайшие 10 лет 25 магазинов.
JYSK — международная розничная сеть, которая присутствует в 45 странах. Ее первый магазин был открыт в Дании в 1979 году.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее ритейлер JYSK, временно приостановил работу своих магазинов в РФ, а затем принял решение об уходе с российского рынка.
Поставки товаров в Беларусь временно прекратила и шведская компания IKEA. Она заявила также о приостановке производственных операций.