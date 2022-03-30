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Категория
Ритейл
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JYSK уходит из России: закроет магазины после распродажи

JYSK уходит из России
31 марта магазины JYSK в России временно откроются для распродажи

Датский конкурент IKEA — ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, который ранее в марте временно приостановил работу своих магазинов в РФ, принял решение об уходе с российского рынка.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется окончательно и полностью покинет Россию", — говорится в сообщении компании.

Президент и генеральный директор JYSK Ян Бег отметил, что компания приехала в Россию с желанием предоставить выгодное предложение населению России и начала работу с хорошим стартом.

"Однако в сложившейся ситуации команда менеджмента и наши владельцы не видят альтернативы закрытию деятельности в России",  говорится в сообщении.

31 марта магазины JYSK в России временно откроются для распродажи, после окончания которой будут закрыты навсегда.

В JYSK также сообщили, что будут договариваться с владельцами площадей, на которых расположены его магазины, о "справедливом урегулировании" взаимоотношений.

Как отмечается, сотрудники получат зарплату в соответствии с местным законодательством.

Напомним, шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Беларусь, а также все производственные операции.

Автор:
Светлана Манько