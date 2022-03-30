- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
JYSK уходит из России: закроет магазины после распродажи
Датский конкурент IKEA — ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, который ранее в марте временно приостановил работу своих магазинов в РФ, принял решение об уходе с российского рынка.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется окончательно и полностью покинет Россию", — говорится в сообщении компании.
Президент и генеральный директор JYSK Ян Бег отметил, что компания приехала в Россию с желанием предоставить выгодное предложение населению России и начала работу с хорошим стартом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Однако в сложившейся ситуации команда менеджмента и наши владельцы не видят альтернативы закрытию деятельности в России", — говорится в сообщении.
31 марта магазины JYSK в России временно откроются для распродажи, после окончания которой будут закрыты навсегда.
В JYSK также сообщили, что будут договариваться с владельцами площадей, на которых расположены его магазины, о "справедливом урегулировании" взаимоотношений.
Как отмечается, сотрудники получат зарплату в соответствии с местным законодательством.
Напомним, шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Беларусь, а также все производственные операции.