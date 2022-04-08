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Ритейлер JYSK призупинив роботу у Білорусі
Данський ритейлер JYSK, який конкурує з IKEA і управляє магазинами меблів та товарів для дому, оголосив про зупинення роботи в Республіці Білорусь. Про це повідомила пресслужба компанії.
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Причому буде можливість переглядати товари на сайті, але оформлення замовлень стане тимчасово недоступним. Заявки, оформлені раніше, компанія виконає.
Магазини JYSK знаходяться у Мінську, Бобруйску, Бресті, Могильові, Гродно, Молодечно, Пінську. У планах скандинавської компанії було відкрити у Білорусі у найближчі 10 років 25 магазинів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
JYSK – міжнародна роздрібна мережа, яка є у 45 країнах. Її перший магазин був відкритий у Данії у 1979 році.
Раніше ритейлер JYSK, тимчасово призупинив роботу своїх магазинів у РФ, а потім ухвалив рішення про звільнення з російського ринку.
Постачання товарів до Білорусі тимчасово припинила і шведська компанія IKEA. Вона заявила також про зупинення виробничих операцій.